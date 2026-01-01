Implementá Big-AGI con una instalación en un clic.
Espacio de trabajo de IA profesional multimodelo compatible con más de 500 modelos de más de 20 proveedores, con comparación de modelos paralela integrada.
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Lo que podés crear con Big-AGI
Big-AGI es un espacio de trabajo de IA de código abierto diseñado para profesionales que necesitan un control serio sobre sus interacciones con la IA. Conectá tus propias claves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral y más de 15 proveedores adicionales para acceder a más de 500 modelos desde una única interfaz, sin recargos de intermediarios y sin tarifas de suscripción de plataforma más allá de lo que le pagás directamente a tus proveedores.
Su característica distintiva, Beam, ejecuta el mismo prompt en múltiples modelos simultáneamente y fusiona inteligentemente las mejores respuestas, reduciendo significativamente las alucinaciones en tareas de alto riesgo. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada conversación y clave de API completamente privadas, con autenticación básica HTTP opcional para asegurar el acceso del equipo.
Funciones principales de Big-AGI
Beam Multi-Model
Ejecutá cualquier prompt en varios modelos de IA en paralelo y fusioná las mejores respuestas — reduciendo las alucinaciones en tareas complejas o de alto riesgo.
Más de 500 modelos
Conectá OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter y más de 15 proveedores a través de una única interfaz usando tus propias claves de API.
Privacidad local primero
Las conversaciones y la configuración se almacenan en el navegador, no en el servidor — tus datos nunca salen de tu propia infraestructura.
Búsqueda web & Citas
Buscá en la web dentro de cualquier chat y recibí respuestas con citas de fuentes, con tecnología de Google Custom Search u otros proveedores configurados.
Control de Acceso
Protegé tu instancia autoalojada con Autenticación Básica HTTP para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a tus claves de API y al historial de conversaciones.
¿Por qué ejecutar Big-AGI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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