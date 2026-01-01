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Espacio de trabajo de IA profesional multimodelo compatible con más de 500 modelos de más de 20 proveedores, con comparación de modelos paralela integrada.

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KVM 8
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32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Big-AGI

Big-AGI es un espacio de trabajo de IA de código abierto diseñado para profesionales que necesitan un control serio sobre sus interacciones con la IA. Conectá tus propias claves de API para OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral y más de 15 proveedores adicionales para acceder a más de 500 modelos desde una única interfaz, sin recargos de intermediarios y sin tarifas de suscripción de plataforma más allá de lo que le pagás directamente a tus proveedores.

Su característica distintiva, Beam, ejecuta el mismo prompt en múltiples modelos simultáneamente y fusiona inteligentemente las mejores respuestas, reduciendo significativamente las alucinaciones en tareas de alto riesgo. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada conversación y clave de API completamente privadas, con autenticación básica HTTP opcional para asegurar el acceso del equipo.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Big-AGI

Beam Multi-Model

Ejecutá cualquier prompt en varios modelos de IA en paralelo y fusioná las mejores respuestas — reduciendo las alucinaciones en tareas complejas o de alto riesgo.

Más de 500 modelos

Conectá OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter y más de 15 proveedores a través de una única interfaz usando tus propias claves de API.

Privacidad local primero

Las conversaciones y la configuración se almacenan en el navegador, no en el servidor — tus datos nunca salen de tu propia infraestructura.

Búsqueda web & Citas

Buscá en la web dentro de cualquier chat y recibí respuestas con citas de fuentes, con tecnología de Google Custom Search u otros proveedores configurados.

Control de Acceso

Protegé tu instancia autoalojada con Autenticación Básica HTTP para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a tus claves de API y al historial de conversaciones.

¿Por qué ejecutar Big-AGI en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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