WireMock es un simulador de API HTTP de código abierto que permite a los equipos de ingeniería reemplazar servicios reales con mocks programables. Defina stubs a través de una API REST o archivos JSON, haga coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parámetros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelva respuestas dinámicas generadas con plantillas Handlebars. Grabe tráfico real y reprodúzcalo más tarde para replicar escenarios de producción sin conexión.

Alojar WireMock en su propio VPS le brinda a cada equipo un entorno de mock compartido para pruebas de contrato, datos de demostración, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como inyección de latencia o cargas útiles mal formadas. Los volúmenes persistentes mantienen sus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a través de las reimplementaciones, de modo que sus accesorios de prueba viajen con el servidor.