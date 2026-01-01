Implementá WireMock con una instalación en un clic.
Servidor mock de API HTTP estándar de la industria para simular servicios REST, probar casos límite y desarrollar en paralelo.
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Lo que podés crear con WireMock
WireMock es un simulador de API HTTP de código abierto que permite a los equipos de ingeniería reemplazar servicios reales con mocks programables. Defina stubs a través de una API REST o archivos JSON, haga coincidir las solicitudes entrantes por URL, encabezados, parámetros de consulta, cookies o contenido del cuerpo, y devuelva respuestas dinámicas generadas con plantillas Handlebars. Grabe tráfico real y reprodúzcalo más tarde para replicar escenarios de producción sin conexión.
Alojar WireMock en su propio VPS le brinda a cada equipo un entorno de mock compartido para pruebas de contrato, datos de demostración, sustitutos de API de terceros y escenarios de caos como inyección de latencia o cargas útiles mal formadas. Los volúmenes persistentes mantienen sus definiciones de mapeo, archivos de respuesta y extensiones personalizadas intactos a través de las reimplementaciones, de modo que sus accesorios de prueba viajen con el servidor.
Funciones principales de WireMock
Coincidencia flexible de solicitudes
Hacer coincidir las solicitudes HTTP entrantes con patrones de URL, encabezados, parámetros de consulta, cookies y el contenido del cuerpo JSON o XML para una selección precisa del stub.
Plantillas de respuesta dinámicas
Generá respuestas sobre la marcha usando plantillas de Handlebars con acceso a datos de solicitud, valores aleatorios, fechas y helpers personalizados.
Grabar y reproducir
Capturá tráfico en vivo contra un upstream real y reproducí las interacciones grabadas más tarde para reproducir escenarios sin dependencias de red.
Simulación de fallas y latencia
Inyectar demoras configurables, conexiones caídas y cargas útiles malformadas para probar cómo tu aplicación maneja servicios dependientes poco confiables.
Escenarios con estado
Modele flujos de trabajo de varios pasos con máquinas de estado para que el mismo endpoint pueda devolver diferentes respuestas según las interacciones previas.
Admin REST API
Gestionar stubs, registros de solicitudes, escenarios y grabaciones programáticamente a través de la API de administración para la automatización de CI/CD e integraciones de herramientas.
¿Por qué ejecutar WireMock en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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