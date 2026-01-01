Vane es un motor de respuestas de código abierto impulsado por IA que funciona completamente en una infraestructura que vos controlás. Combina un backend de metabúsqueda basado en SearXNG con el modelo de lenguaje grande de tu elección — modelos locales de Ollama o proveedores en la nube como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y Groq — para sintetizar respuestas precisas respaldadas por fuentes web citadas.

Alojar Vane por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda y carga de documentos en tu VPS. No hay registro de consultas de terceros, ni suscripción por puesto, ni clasificación opaca — vos elegís las fuentes de búsqueda, el modelo y el nivel de privacidad que se adapta a tu forma de investigar.