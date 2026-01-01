Implementá Vane en un clic.
Motor de respuestas de IA centrado en la privacidad que entrega respuestas citadas utilizando LLM locales o proveedores de la nube en tu propio hardware.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vane
Vane es un motor de respuestas de código abierto impulsado por IA que funciona completamente en una infraestructura que vos controlás. Combina un backend de metabúsqueda basado en SearXNG con el modelo de lenguaje grande de tu elección — modelos locales de Ollama o proveedores en la nube como OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y Groq — para sintetizar respuestas precisas respaldadas por fuentes web citadas.
Alojar Vane por tu cuenta mantiene cada consulta de búsqueda y carga de documentos en tu VPS. No hay registro de consultas de terceros, ni suscripción por puesto, ni clasificación opaca — vos elegís las fuentes de búsqueda, el modelo y el nivel de privacidad que se adapta a tu forma de investigar.
Funciones principales de Vane
Respuestas de IA citadas
Cada respuesta remite a las fuentes subyacentes, permitiéndote verificar las afirmaciones y profundizar sin confiar ciegamente en el contenido generado.
LLMs locales y en la nube
Ejecutá modelos de código abierto localmente a través de Ollama, o conectate a OpenAI, Anthropic, Google Gemini y Groq desde la misma interfaz web.
SearXNG Incluido
Viene con una instancia de metabúsqueda de SearXNG para que las consultas se agreguen a través de muchos motores sin exponerlas a rastreadores comerciales.
Modos de rapidez y calidad
Alterná entre los modos Velocidad, Equilibrado y Calidad para intercambiar el tiempo de respuesta por una investigación más profunda y de varios pasos en preguntas más difíciles.
Subidas de archivos y descubrimiento
Subí PDFs, archivos de texto e imágenes para hacer preguntas sobre tus propios documentos, o explorá el feed de Descubrir para ver contenido en tendencia.
Consultá el historial de búsqueda en tu VPS
Todas las consultas, los archivos subidos y el historial de chat permanecen en tu servidor en un volumen persistente — nunca se sincronizan con una nube de terceros.
¿Por qué ejecutar Vane en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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