Implementá AstrBot con instalación en un clic.
Framework de chatbot de IA multiplataforma de código abierto que conecta modelos de lenguaje grandes a tus aplicaciones de mensajería favoritas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con AstrBot
AstrBot es una potente plataforma de chatbot de código abierto que conecta grandes modelos de lenguaje con aplicaciones de mensajería populares como Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu y LINE. Con más de 25.000 estrellas en GitHub, ofrece un marco unificado para construir experiencias de IA conversacional con soporte multimodal, bases de conocimiento, un sandbox de agente para la ejecución segura de código y la integración de MCP (Protocolo de Contexto de Modelo).
Alojar AstrBot en tu propio VPS mantiene tus claves de API, historial de conversaciones y datos de la base de conocimiento completamente privados. Con más de 1.000 plugins comunitarios instalables desde el marketplace integrado y una interfaz de usuario basada en web para la configuración, obtenés una infraestructura de chatbot de IA de nivel empresarial sin depender de servicios de terceros.
Funciones principales de AstrBot
Mensajería multiplataforma
Conectá una única implementación de AstrBot a Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE y más simultáneamente.
Mercado de plugins
Instalá desde más de 1.000 plugins de la comunidad con un clic para ampliar las capacidades — herramientas de moderación, programadores, integraciones y más.
Agente sandbox
Ejecutá código de forma segura dentro de un entorno aislado (sandbox) durante las conversaciones, lo que permite flujos de trabajo potentes basados en agentes sin exponer el sistema anfitrión.
Soporte de la Biblioteca de conocimiento
Adjuntá bases de conocimiento personalizadas a tus bots para que respondan preguntas basadas en tus propios documentos y datos en lugar de datos de entrenamiento genéricos.
Integración de MCP
El soporte del Protocolo de Contexto del Modelo permite que AstrBot use herramientas externas y fuentes de datos, desbloqueando comportamientos agénticos avanzados más allá del chat simple.
¿Por qué ejecutar AstrBot en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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