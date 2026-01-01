AstrBot es una potente plataforma de chatbot de código abierto que conecta grandes modelos de lenguaje con aplicaciones de mensajería populares como Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu y LINE. Con más de 25.000 estrellas en GitHub, ofrece un marco unificado para construir experiencias de IA conversacional con soporte multimodal, bases de conocimiento, un sandbox de agente para la ejecución segura de código y la integración de MCP (Protocolo de Contexto de Modelo).

Alojar AstrBot en tu propio VPS mantiene tus claves de API, historial de conversaciones y datos de la base de conocimiento completamente privados. Con más de 1.000 plugins comunitarios instalables desde el marketplace integrado y una interfaz de usuario basada en web para la configuración, obtenés una infraestructura de chatbot de IA de nivel empresarial sin depender de servicios de terceros.