Implementá Checkcle con instalación en un clic.
Plataforma de monitoreo en tiempo real de código abierto para el seguimiento de tiempo de actividad, infraestructura y SSL, con páginas de estado públicas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Checkcle
Checkcle es una plataforma de monitoreo full-stack que brinda a los equipos de DevOps y administradores de sistemas visibilidad unificada sobre sitios web, APIs, servidores y certificados SSL desde un único panel de control autoalojado. Monitorea endpoints HTTP, TCP, DNS y ping junto con métricas de servidores Linux y Windows — CPU, RAM, disco y red — todo en tiempo real.
A diferencia de las herramientas de monitoreo SaaS que cobran por monitor o por usuario, autoalojar Checkcle en tu propio VPS significa monitores ilimitados, propiedad total de los datos y sin tarifas recurrentes. Las páginas de estado públicas y las alertas multicanal a través de Telegram, Slack, Discord, Email y Matrix mantienen a tu equipo y usuarios informados cuando ocurren incidentes.
Funciones principales de Checkcle
Monitoreo de Disponibilidad
Monitorear puntos finales HTTP, TCP, DNS y ping con intervalos configurables, seguimiento del tiempo de respuesta y alertas instantáneas de caída.
Métricas de infraestructura del servidor
Monitoree el uso de CPU, RAM, disco y red en servidores Linux y Windows mediante la instalación de un agente liviano de una sola línea.
SSL y Seguimiento de Dominio
Monitoree la caducidad de los certificados SSL y el estado del dominio para evitar interrupciones inesperadas debido a certificados caducados o mal configurados.
Páginas de Estado Públicas
Compartí el estado operativo en vivo con usuarios y partes interesadas a través de páginas de estado personalizables y de cara al público.
Alertas Multicanal
Enviá notificaciones de incidentes a Telegram, Slack, Discord, Email y Matrix con plantillas de alerta personalizables.
¿Por qué ejecutar Checkcle en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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