Checkcle es una plataforma de monitoreo full-stack que brinda a los equipos de DevOps y administradores de sistemas visibilidad unificada sobre sitios web, APIs, servidores y certificados SSL desde un único panel de control autoalojado. Monitorea endpoints HTTP, TCP, DNS y ping junto con métricas de servidores Linux y Windows — CPU, RAM, disco y red — todo en tiempo real.

A diferencia de las herramientas de monitoreo SaaS que cobran por monitor o por usuario, autoalojar Checkcle en tu propio VPS significa monitores ilimitados, propiedad total de los datos y sin tarifas recurrentes. Las páginas de estado públicas y las alertas multicanal a través de Telegram, Slack, Discord, Email y Matrix mantienen a tu equipo y usuarios informados cuando ocurren incidentes.