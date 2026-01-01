Implementá SyncLounge con instalación en 1 clic.
Plex Watch Parties — organizá noches de cine y TV sincronizadas con amigos y familiares en varios servidores de Plex.
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Lo que podés crear con SyncLounge
SyncLounge es un coordinador de "watch party" autoalojado para Plex Media Server. Sincroniza la reproducción en múltiples clientes de Plex en tiempo real — cuando un espectador pausa, todos pausan; cuando uno adelanta, todos se ponen al día. Cada espectador transmite desde su propio servidor de Plex, por lo que el anfitrión no tiene que compartir su biblioteca ni preocuparse por el ancho de banda — SyncLounge simplemente mantiene los relojes de reproducción alineados y proporciona una sala de chat para el grupo.
Alojar SyncLounge en un VPS mantiene las "watch parties" bajo tu control, con los usuarios iniciando sesión a través de sus cuentas de Plex existentes y conectándose a sus propios servidores de Plex. El soporte opcional de lista blanca restringe tu instancia a amigos, familiares o a los usuarios de un servidor de Plex específico.
Funciones principales de SyncLounge
Sincronización de reproducción en tiempo real
Las acciones de reproducir, pausar, buscar y volumen se sincronizan entre todos los participantes en milisegundos, para que toda la sala se mantenga al mismo ritmo.
Chat grupal integrado
Cada sala incluye una barra lateral de chat integrada para que los espectadores puedan reaccionar y debatir sin salir del reproductor.
Soporte multiservidor
Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no necesita compartir el acceso a la biblioteca ni consumir ancho de banda de subida.
Inicio de sesión único de Plex
Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex existentes — sin necesidad de registrarse por separado, sin una contraseña adicional para recordar.
Lista blanca de acceso opcional
La variable AUTH_LIST restringe el acceso a nombres de usuario de Plex específicos, correos electrónicos o IDs de máquina de servidor para implementaciones privadas.
¿Por qué ejecutar SyncLounge en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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