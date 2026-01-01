Hasta un 69% de descuento en SyncLounge

Implementá SyncLounge con instalación en 1 clic.

Plex Watch Parties — organizá noches de cine y TV sincronizadas con amigos y familiares en varios servidores de Plex.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Implementá SyncLounge con instalación en 1 clic.

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66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con SyncLounge

SyncLounge es un coordinador de "watch party" autoalojado para Plex Media Server. Sincroniza la reproducción en múltiples clientes de Plex en tiempo real — cuando un espectador pausa, todos pausan; cuando uno adelanta, todos se ponen al día. Cada espectador transmite desde su propio servidor de Plex, por lo que el anfitrión no tiene que compartir su biblioteca ni preocuparse por el ancho de banda — SyncLounge simplemente mantiene los relojes de reproducción alineados y proporciona una sala de chat para el grupo.

Alojar SyncLounge en un VPS mantiene las "watch parties" bajo tu control, con los usuarios iniciando sesión a través de sus cuentas de Plex existentes y conectándose a sus propios servidores de Plex. El soporte opcional de lista blanca restringe tu instancia a amigos, familiares o a los usuarios de un servidor de Plex específico.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SyncLounge

Sincronización de reproducción en tiempo real

Las acciones de reproducir, pausar, buscar y volumen se sincronizan entre todos los participantes en milisegundos, para que toda la sala se mantenga al mismo ritmo.

Chat grupal integrado

Cada sala incluye una barra lateral de chat integrada para que los espectadores puedan reaccionar y debatir sin salir del reproductor.

Soporte multiservidor

Cada espectador transmite desde su propio servidor Plex, por lo que el anfitrión no necesita compartir el acceso a la biblioteca ni consumir ancho de banda de subida.

Inicio de sesión único de Plex

Los usuarios se autentican con sus cuentas de Plex existentes — sin necesidad de registrarse por separado, sin una contraseña adicional para recordar.

Lista blanca de acceso opcional

La variable AUTH_LIST restringe el acceso a nombres de usuario de Plex específicos, correos electrónicos o IDs de máquina de servidor para implementaciones privadas.

¿Por qué ejecutar SyncLounge en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

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Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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