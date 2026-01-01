Implementá HedgeDoc con instalación de un clic.
Editor de Markdown colaborativo de código abierto y en tiempo real para que los equipos escriban, revisen y compartan documentos juntos.
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Lo que podés crear con HedgeDoc
HedgeDoc es un editor de Markdown colaborativo de código abierto donde varias personas pueden escribir y editar el mismo documento simultáneamente con seguimiento de cursor en vivo y sincronización instantánea. Más allá del Markdown básico, soporta diagramas incrustados a través de Mermaid y PlantUML, fórmulas matemáticas a través de KaTeX, bloques de código con resaltado de sintaxis para más de 100 lenguajes, y un modo de presentación que convierte cualquier nota en una presentación de diapositivas.
Alojar HedgeDoc en tu propio VPS mantiene la documentación sensible, las decisiones de arquitectura interna y las notas propietarias dentro de tu propia infraestructura — sin tarifas por usuario, sin acceso de terceros a los datos y con control total sobre los métodos de autenticación, incluyendo LDAP, OAuth y SAML para entornos empresariales.
Funciones principales de HedgeDoc
Colaboración en tiempo real
Múltiples autores editan el mismo documento simultáneamente con posiciones de cursor en vivo y actualizaciones instantáneas, manteniendo a los equipos remotos sincronizados sin conflictos de fusión.
Diagramas & Matemáticas
Incrustá diagramas de Mermaid, Graphviz y PlantUML junto con expresiones matemáticas de KaTeX directamente en Markdown, lo que hace que HedgeDoc sea ideal para documentación técnica y académica.
Modo Presentación
Convertí cualquier documento Markdown en una presentación de diapositivas con un solo clic, eliminando la necesidad de software de presentación separado para charlas y demostraciones internas.
Permisos flexibles
Configurá los documentos como públicos, protegidos o privados y controlá quién puede verlos, comentarlos o editarlos — desde wikis de comunidad abiertas hasta especificaciones internas confidenciales.
Soporte de Autenticación Empresarial
Integrar con LDAP, proveedores OAuth, SAML y cuentas locales para que los equipos puedan iniciar sesión con credenciales corporativas existentes sin tener que gestionar contraseñas separadas.
¿Por qué ejecutar HedgeDoc en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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