Polaris es un servidor de streaming de música de código abierto escrito en Rust, diseñado para que una biblioteca de música personal esté disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil con hardware mínimo. El núcleo de Rust mantiene el uso de memoria y la carga de CPU lo suficientemente bajos como para funcionar cómodamente en planes VPS de nivel de entrada, mientras indexa cómodamente bibliotecas con decenas de miles de pistas en formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF.

Alojar Polaris por tu cuenta mantiene cada álbum, ripeo y descarga de Bandcamp bajo tu control, sin cuota mensual, sin cambios en el catálogo y sin datos de escucha vendidos a terceros. La primera persona en abrir la interfaz web completa un breve asistente de configuración que vincula la ruta de la biblioteca con una cuenta de administrador, para que las credenciales iniciales nunca aparezcan en los registros ni en la plantilla de implementación.