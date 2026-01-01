Implementá Polaris con instalación de un clic.
Servidor de streaming de música liviano, potenciado por Rust, que pone tu colección personal en todos los dispositivos que tenés.
Elegí un plan VPS para Polaris
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Polaris
Polaris es un servidor de streaming de música de código abierto escrito en Rust, diseñado para que una biblioteca de música personal esté disponible desde cualquier navegador o dispositivo móvil con hardware mínimo. El núcleo de Rust mantiene el uso de memoria y la carga de CPU lo suficientemente bajos como para funcionar cómodamente en planes VPS de nivel de entrada, mientras indexa cómodamente bibliotecas con decenas de miles de pistas en formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF.
Alojar Polaris por tu cuenta mantiene cada álbum, ripeo y descarga de Bandcamp bajo tu control, sin cuota mensual, sin cambios en el catálogo y sin datos de escucha vendidos a terceros. La primera persona en abrir la interfaz web completa un breve asistente de configuración que vincula la ruta de la biblioteca con una cuenta de administrador, para que las credenciales iniciales nunca aparezcan en los registros ni en la plantilla de implementación.
Funciones principales de Polaris
Rendimiento de Rust
La implementación nativa de Rust mantiene el uso de memoria y CPU bajos para que una biblioteca grande se reproduzca fluidamente incluso en los planes de VPS más pequeños.
Soporte de formato sin pérdidas
Transmite FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV y AIFF con calidad original sin recodificación forzada de tus masters.
Asistente de configuración inicial
Un flujo de bienvenida guiado empareja tu carpeta de música con una cuenta de administrador en la primera carga, sin credenciales predeterminadas codificadas en la imagen.
Listas de reproducción multiusuario
Cada miembro del hogar tiene su propia cuenta, listas de reproducción e historial de escucha sin que se mezclen las bibliotecas en un servidor compartido.
API compatible con Subsonic
Expone una API compatible con Subsonic para que docenas de clientes comunitarios de iOS, Android y escritorio puedan conectarse sin una aplicación propietaria.
Administración basada en navegador
Toda la configuración — usuarios, puntos de montaje, DDNS, reglas de carátulas de álbumes — es editable desde la interfaz web sin necesidad de acceder al contenedor por línea de comandos.
¿Por qué ejecutar Polaris en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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