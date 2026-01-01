Keycloak es una plataforma de código abierto de probada eficacia para la gestión de identidades y accesos, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, inicio de sesión social, federación con LDAP/Active Directory y control de acceso basado en roles, eliminando la necesidad de desarrollar sistemas de autenticación a medida para cada aplicación que implementes.

Autoalojar Keycloak en tu propio VPS te da la propiedad completa de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, a la vez que evitás el costo por usuario de los servicios IAM en la nube. Esta implementación utiliza PostgreSQL para un almacenamiento persistente de nivel de producción, lo que lo hace apto para proteger cargas de trabajo reales desde el primer día.