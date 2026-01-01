Implementá Keycloak en un clic.
Gestión de identidades y accesos open source de nivel empresarial con compatibilidad con SSO, OAuth2 y SAML.
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Lo que podés crear con Keycloak
Keycloak es una plataforma de código abierto de probada eficacia para la gestión de identidades y accesos, desarrollada por Red Hat y aceptada en la CNCF. Ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, inicio de sesión social, federación con LDAP/Active Directory y control de acceso basado en roles, eliminando la necesidad de desarrollar sistemas de autenticación a medida para cada aplicación que implementes.
Autoalojar Keycloak en tu propio VPS te da la propiedad completa de las credenciales de usuario sensibles y los datos de sesión, a la vez que evitás el costo por usuario de los servicios IAM en la nube. Esta implementación utiliza PostgreSQL para un almacenamiento persistente de nivel de producción, lo que lo hace apto para proteger cargas de trabajo reales desde el primer día.
Funciones principales de Keycloak
Inicio de Sesión Único
Permita que los usuarios se autentiquen una sola vez y accedan a todas las aplicaciones conectadas sin volver a ingresar credenciales, reduciendo la fricción y mejorando la postura de seguridad.
Autenticación multifactor
Agregue autenticadores OTP, WebAuthn y personalizados a cualquier flujo de inicio de sesión sin modificar sus aplicaciones.
Intermediación de Identidades
Delegue la autenticación a Google, GitHub, Azure AD o cualquier proveedor OIDC/SAML mientras mantiene su base de datos de usuarios centralizada.
Federación de Usuarios
Sincronizá y autenticá usuarios desde servidores LDAP o Active Directory existentes sin migrar el directorio.
Autorización granular
Definí roles, grupos y permisos a nivel de recursos en múltiples reinos aislados para despliegues multi-inquilino.
¿Por qué ejecutar Keycloak en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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