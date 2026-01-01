Implementá phpIPAM con 1 clic.
Herramienta de gestión de direcciones IP de código abierto para el seguimiento y la organización de subredes IPv4/IPv6 y recursos de red.
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Lo que podés crear con phpIPAM
phpIPAM es una aplicación de gestión de direcciones IP (IPAM) autohospedada y basada en web que ofrece a los administradores de red una forma estructurada de rastrear y organizar el espacio de direcciones IPv4 e IPv6. En lugar de mantener hojas de cálculo o depender de software propietario de gestión de red, phpIPAM proporciona una interfaz respaldada por una base de datos para la planificación de subredes, el seguimiento de la asignación de IP, la gestión de VLAN y el descubrimiento automático de redes.
Ejecutar phpIPAM en tu propia infraestructura significa que tus datos de direcciones IP —subredes, asignaciones de VLAN, mapeos NAT y registros de dispositivos— permanecen en servidores que controlas, sin dependencia de la nube ni costos de licencia. El escáner de red incorporado hace ping a los hosts en un horario configurable para mantener el estado de las IP actualizado, y la API REST te permite integrar la gestión de IP en pipelines de aprovisionamiento y flujos de trabajo de automatización.
Funciones principales de phpIPAM
Visualización de subred
Visualice el espacio de direcciones IPv4 e IPv6 gráficamente, con seguimiento del espacio libre y la jerarquía de subredes mostrados de un vistazo.
Escaneo de red automatizado
El descubrimiento de red integrado hace ping a los hosts según un cronograma configurable y actualiza el estado de IP automáticamente sin intervención manual.
Gestión de VLAN y VRF
Rastree VLANs y VRFs junto con las direcciones IP para mantener una imagen completa de la segmentación de su red.
Acceso a la API REST
La gestión programática de IP a través de la API REST permite integrar phpIPAM en flujos de trabajo de aprovisionamiento y automatización de infraestructura.
Integración de PowerDNS
Sincronice los registros de nombre de host e IP directamente con PowerDNS para mantener los datos de DNS e IPAM consistentes sin actualizaciones manuales.
¿Por qué ejecutar phpIPAM en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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