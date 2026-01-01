Dawarich es una alternativa autoalojada a Google Timeline que pone tu historial de ubicación bajo tu propio control. Importá datos de exportaciones de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y otras fuentes para construir un registro completo y con capacidad de búsqueda de todos los lugares donde estuviste.

La plataforma visualiza tus movimientos como mapas interactivos con mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra. Las estadísticas integradas muestran los países visitados, las ciudades exploradas y la distancia total recorrida, mientras que las herramientas de viaje te permiten anotar trayectos con fotos y notas. La función de compartir la ubicación familiar con controles de privacidad individuales la hace adecuada para uso doméstico. El autoalojamiento mantiene los datos de ubicación sensibles completamente en tu propia infraestructura, lejos de Google y otros terceros.