Implementá Dawarich en un clic.
Alternativa autoalojada a Google Timeline para rastrear y visualizar tu historial de ubicaciones completo en un mapa interactivo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dawarich
Dawarich es una alternativa autoalojada a Google Timeline que pone tu historial de ubicación bajo tu propio control. Importá datos de exportaciones de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y otras fuentes para construir un registro completo y con capacidad de búsqueda de todos los lugares donde estuviste.
La plataforma visualiza tus movimientos como mapas interactivos con mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra. Las estadísticas integradas muestran los países visitados, las ciudades exploradas y la distancia total recorrida, mientras que las herramientas de viaje te permiten anotar trayectos con fotos y notas. La función de compartir la ubicación familiar con controles de privacidad individuales la hace adecuada para uso doméstico. El autoalojamiento mantiene los datos de ubicación sensibles completamente en tu propia infraestructura, lejos de Google y otros terceros.
Funciones principales de Dawarich
Importación multifuente
Importá datos de ubicación de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, archivos GPX y más para construir un registro histórico completo.
Vistas de mapa interactivas
Explorá tu historial como mapas de calor, líneas de ruta y superposiciones de niebla de guerra en un mapa totalmente interactivo con capas personalizables.
Estadísticas de viajes
Mirá cuántos países y ciudades visitaste, cuánto viajaste y registrá cuántos días pasaste en cada país.
Integración de fotos
Conectá Immich o Photoprism para superponer fotos geoetiquetadas en el mapa y asociar recuerdos con viajes y ubicaciones específicas.
Compartir ubicación familiar
Compartí tu ubicación con tus familiares manteniendo controles de privacidad individuales para que cada persona decida qué expone.
¿Por qué ejecutar Dawarich en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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