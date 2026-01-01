Implementá FlexGet en un clic.
Potente herramienta de automatización para descargar y gestionar contenido multimedia de feeds RSS, sitios de torrents y más.
Elegí un plan VPS para FlexGet
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con FlexGet
FlexGet es una herramienta de automatización multipropósito para contenido de RSS, sitios de torrents, indexadores de Usenet y docenas de otras fuentes. Recopila metadatos de episodios y películas, filtra lanzamientos según tus reglas de calidad, desduplica tu biblioteca existente y entrega las descargas coincidentes a clientes de torrents, descargadores de Usenet o scripts de post-procesamiento, todo impulsado desde una única configuración YAML declarativa.
Alojar FlexGet en un VPS mantiene tu automatización siempre activa para que las fuentes nunca se pierdan una ventana de lanzamiento. Se integra con Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd y el ecosistema más amplio de servidores multimedia como el pegamento de programación que mantiene todo alimentado.
Funciones principales de FlexGet
Automatización impulsada por YAML
Declarar cada feed, filtro, transformación y objetivo de descarga en un único archivo de configuración — fácil de controlar versiones y replicar en distintas instancias.
Cientos de integraciones
Plugins integrados para sitios de torrents, feeds RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet, y muchos más.
Descubrimiento de series y películas
Rastrea series y películas de distintos proveedores, elimina duplicados de tu biblioteca y solo descarga versiones que cumplan con tus reglas de calidad e idioma.
Interfaz de usuario web y API REST
Explorá las tareas en cola, activá ejecuciones manualmente e inspeccioná el historial desde el navegador — o automatizá todo a través de la API REST JSON.
Programación y disparadores
Las programaciones tipo Cron, los disparadores de sistema de archivos y los puntos de entrada de webhook mantienen las tareas ejecutándose automáticamente sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar FlexGet en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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