Implementá SQLPage con instalación en un clic.
Creá sitios web interactivos y paneles de datos usando solo consultas SQL — sin necesidad de código frontend, frameworks o JavaScript.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SQLPage
SQLPage es un servidor de aplicaciones web de código abierto que renderiza páginas web interactivas directamente desde consultas SQL. Desarrolladores y analistas escriben archivos
.sql que seleccionan de una biblioteca de componentes incorporada —formularios, tablas, gráficos, mapas, navegación y docenas de elementos de interfaz de usuario— y el servidor convierte los conjuntos de resultados en HTML pulido sin una sola línea de HTML, CSS o JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga una base de datos existente como un panel de administración funcional, un tablero interno o un prototipo en minutos.
Alojar SQLPage en su propio VPS mantiene las consultas, esquemas y credenciales dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de una plataforma de bajo código de terceros. No hay tarifas por usuario, ni límites de filas, y sus archivos
.sql permanecen portátiles y controlables por versiones como cualquier otro código.
Funciones principales de SQLPage
Renderizado solo SQL
Escribí archivos SQL comunes que seleccionan de una rica biblioteca de componentes y SQLPage renderiza páginas HTML responsivas directamente desde los conjuntos de resultados.
Soporte multi-base de datos
Conéctese a SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga cualquier base de datos existente como una aplicación web funcional.
Componentes integrados
Formularios, tablas, gráficos, mapas, tarjetas, navegación, carga de archivos y docenas de elementos de interfaz de usuario pulidos están disponibles sin librerías externas ni pasos de compilación.
Recarga instantánea en caliente
Editá un
.sql y el cambio aparece en la próxima carga de la página — sin compilación, sin bundler y sin reinicio.
Binario estático diminuto
Un único binario de Rust de menos de 20 MB sirve un sitio dinámico completo, con bajo consumo de memoria y arranques en frío rápidos en recursos de VPS modestos.
Autenticación integrada
Las funciones de autenticación básica HTTP, gestión de sesiones, OAuth y hash de contraseñas permiten que los archivos SQL protejan páginas sin un servicio de identidad externo.
¿Por qué ejecutar SQLPage en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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