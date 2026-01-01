SQLPage es un servidor de aplicaciones web de código abierto que renderiza páginas web interactivas directamente desde consultas SQL. Desarrolladores y analistas escriben archivos .sql que seleccionan de una biblioteca de componentes incorporada —formularios, tablas, gráficos, mapas, navegación y docenas de elementos de interfaz de usuario— y el servidor convierte los conjuntos de resultados en HTML pulido sin una sola línea de HTML, CSS o JavaScript. Conecte SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y exponga una base de datos existente como un panel de administración funcional, un tablero interno o un prototipo en minutos.

Alojar SQLPage en su propio VPS mantiene las consultas, esquemas y credenciales dentro de la infraestructura que usted controla, en lugar de una plataforma de bajo código de terceros. No hay tarifas por usuario, ni límites de filas, y sus archivos .sql permanecen portátiles y controlables por versiones como cualquier otro código.