Implementá Downtify con instalación en un clic.
Descargador de música que obtiene audio de YouTube usando enlaces de Spotify, etiquetando archivos automáticamente con metadatos, arte del disco y letras.
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Lo que podés crear con Downtify
Downtify es una aplicación de descarga de música autoalojada que conecta los ricos metadatos de Spotify con la biblioteca de audio de YouTube. Pegá cualquier enlace de Spotify —una sola canción, un álbum o una playlist completa— y Downtify obtiene el audio y enriquece el archivo resultante con la carátula del álbum, información del artista, números de pista, letras y etiquetas de género automáticamente.
La interfaz web es intencionalmente minimalista: enviás una URL y recibís un archivo de audio completamente etiquetado. Los archivos descargados se almacenan en un volumen persistente, lo que facilita la integración de la colección con cualquier gestor de biblioteca multimedia. Las notificaciones de escritorio te alertan cuando finalizan las descargas grandes. El autoalojamiento te da control total sobre tu biblioteca de música sin depender de la disponibilidad de streaming o de tarifas por reproducción.
Funciones principales de Downtify
Descargas de links de Spotify
Acepta URLs de Spotify para canciones individuales, álbumes y listas de reproducción, luego busca automáticamente el audio correspondiente en YouTube.
Etiquetado automático de metadatos
Incorpora la portada del álbum, letras, detalles del artista, números de pista y etiquetas de género en cada archivo descargado para una organización limpia de la biblioteca.
Soporte para playlists por lotes
Descarga álbumes completos y listas de reproducción en una sola operación, gestionando la cola y el seguimiento del progreso en segundo plano.
Notificaciones de escritorio
Te avisa cuando las descargas se completan para que puedas seguir con otro trabajo mientras se procesan grandes lotes.
Almacenamiento persistente
Guarda todas las descargas en un volumen dedicado que sobrevive a los reinicios del contenedor y se integra con herramientas externas de biblioteca multimedia.
¿Por qué ejecutar Downtify en Hostinger?
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