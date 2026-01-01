ZNC es un bouncer de IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes de IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás offline, los reproduce cuando te volvés a conectar y te permite conectarte desde varios clientes de IRC a la misma identidad de forma simultánea. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers de IRC autoalojados.

Autoalojar ZNC en un VPS te da una presencia de IRC estable y siempre online, con historial completo de mensajes, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para agregar redes y configurar canales sin tocar archivos de configuración.