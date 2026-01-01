Implementá ZNC con instalación en un clic.
Bouncer de IRC siempre activo que te mantiene conectado a las redes de IRC 24/7 y reproduce los mensajes perdidos.
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Lo que podés crear con ZNC
ZNC es un bouncer de IRC avanzado (también llamado BNC) que mantiene una conexión persistente a las redes de IRC en tu nombre. Registra mensajes mientras estás offline, los reproduce cuando te volvés a conectar y te permite conectarte desde varios clientes de IRC a la misma identidad de forma simultánea. Después de más de 15 años de desarrollo, ZNC sigue siendo el estándar de facto para los bouncers de IRC autoalojados.
Autoalojar ZNC en un VPS te da una presencia de IRC estable y siempre online, con historial completo de mensajes, plugins modulares para notificaciones, registro e identificación, además de una interfaz de administración web para agregar redes y configurar canales sin tocar archivos de configuración.
Funciones principales de ZNC
Presencia de IRC siempre activa
Permanece conectado a cada red a la que te unís para que no te pierdas mensajes o pierdas registros de nicks durante el tiempo de inactividad del escritorio.
Repetición multicliente
Conectate desde clientes de escritorio, móviles y web simultáneamente — ZNC reproduce los mensajes perdidos y mantiene a cada cliente sincronizado.
Sistema modular de plugins
Módulos integrados para registro, autenticación de NickServ, fail2ban, rotación de canales, notificaciones push y docenas más.
Interfaz de administración web
Gestioná usuarios, redes, canales y módulos desde un navegador — sin necesidad de editar configuraciones manualmente o usar comandos de bots de IRC.
Soporte multiusuario
Las cuentas por usuario con redes aisladas y configuraciones de módulos permiten que hogares o equipos compartan una instancia de ZNC entre distintas identidades de IRC.
¿Por qué ejecutar ZNC en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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