Implementá Qdrant con una instalación de un clic.
Base de datos vectorial open-source de alto rendimiento para búsqueda semántica, recomendaciones y apps de IA.
Elegí un plan VPS para Qdrant
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Qdrant
Qdrant es un motor de búsqueda de similitud vectorial de código abierto para producción, diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y machine learning. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de payload enriquecidos y ofrece consultas de vecinos más cercanos en milisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado, todo accesible a través de APIs REST y gRPC.
Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin el precio por consulta ni los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales administrados, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan búsqueda semántica o pipelines de RAG.
Funciones principales de Qdrant
Búsqueda en sub-milisegundos
La indexación HNSW ofrece consultas casi instantáneas de vecinos más cercanos a través de millones de vectores, manteniendo las aplicaciones de IA responsivas a cualquier escala.
Filtrado de carga útil
Filtrar resultados de búsqueda por campos de metadatos arbitrarios al momento de la consulta, combinando la similitud vectorial con condiciones estructuradas en una única solicitud.
Múltiples Métricas de Distancia
Seleccioná la distancia de Coseno, Euclidiana o Producto punto para que coincida con el modelo de embedding utilizado por tu aplicación sin reindexar los datos.
API de REST y gRPC
Integrá Qdrant en cualquier lenguaje o framework usando la interfaz REST de OpenAPI o la API gRPC de alto rendimiento para cargas de trabajo sensibles a la latencia.
Soporte de Cuantización
La cuantificación escalar y de producto reducen significativamente el consumo de memoria, lo que permite indexar conjuntos de datos más grandes en el mismo hardware sin pérdida de calidad.
¿Por qué ejecutar Qdrant en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.