Qdrant es un motor de búsqueda de similitud vectorial de código abierto para producción, diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y machine learning. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de payload enriquecidos y ofrece consultas de vecinos más cercanos en milisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado, todo accesible a través de APIs REST y gRPC.

Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin el precio por consulta ni los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales administrados, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan búsqueda semántica o pipelines de RAG.