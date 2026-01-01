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Lo que podés crear con Qdrant

Qdrant es un motor de búsqueda de similitud vectorial de código abierto para producción, diseñado específicamente para cargas de trabajo de IA y machine learning. Almacena vectores de alta dimensionalidad junto con metadatos de payload enriquecidos y ofrece consultas de vecinos más cercanos en milisegundos utilizando indexación HNSW, múltiples métricas de distancia y filtrado avanzado, todo accesible a través de APIs REST y gRPC.

Alojar Qdrant en un VPS te da control total sobre la asignación de memoria, la configuración de indexación y la residencia de datos sin el precio por consulta ni los límites de conexión de los servicios de bases de datos vectoriales administrados, lo que lo hace ideal para startups de IA y equipos que escalan búsqueda semántica o pipelines de RAG.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Qdrant

Búsqueda en sub-milisegundos

La indexación HNSW ofrece consultas casi instantáneas de vecinos más cercanos a través de millones de vectores, manteniendo las aplicaciones de IA responsivas a cualquier escala.

Filtrado de carga útil

Filtrar resultados de búsqueda por campos de metadatos arbitrarios al momento de la consulta, combinando la similitud vectorial con condiciones estructuradas en una única solicitud.

Múltiples Métricas de Distancia

Seleccioná la distancia de Coseno, Euclidiana o Producto punto para que coincida con el modelo de embedding utilizado por tu aplicación sin reindexar los datos.

API de REST y gRPC

Integrá Qdrant en cualquier lenguaje o framework usando la interfaz REST de OpenAPI o la API gRPC de alto rendimiento para cargas de trabajo sensibles a la latencia.

Soporte de Cuantización

La cuantificación escalar y de producto reducen significativamente el consumo de memoria, lo que permite indexar conjuntos de datos más grandes en el mismo hardware sin pérdida de calidad.

¿Por qué ejecutar Qdrant en Hostinger?

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