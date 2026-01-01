Hasta un 70% de descuento en Copyparty

Implementá Copyparty con instalación en un clic.

Servidor de archivos portátil con acceso HTTP, WebDAV, SFTP y FTP, subidas reanudables y cero dependencias de base de datos.

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VPS gestionado por IA
ARS 11.699 /mes
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Tenés 30 días de garantía de devolución
Implementá Copyparty con instalación en un clic.

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66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
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Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
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Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS 34.199
ARS 11.699 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 23.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS 42.299
ARS 17.099 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
70% off
KVM 4
ARS 76.399
ARS 23.299 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 58.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS 139.599
ARS 46.599 /mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 100.899/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Copyparty

Copyparty es un servidor de archivos autoalojado que concentra una cantidad excepcional de funcionalidades en un único contenedor sin base de datos externa. Sirve archivos a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP simultáneamente, soporta cargas reanudables por bloques que sobreviven a conexiones interrumpidas, e incluye una biblioteca multimedia completa con miniaturas, reproducción de audio y búsqueda de texto completo.

Alojar Copyparty en tu propio VPS te da una plataforma privada para compartir archivos que funciona con cualquier cliente estándar — desde un navegador hasta el Explorador de Windows o FileZilla — sin dependencia de proveedor ni tarifas de almacenamiento recurrentes. Como todo funciona en un solo contenedor con los datos almacenados directamente en el sistema de archivos, las copias de seguridad y las migraciones son sencillas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Copyparty

Acceso Multi-protocolo

Sirva archivos simultáneamente a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP para que cada cliente — navegador, gestor de archivos o herramienta de línea de comandos — se conecte usando su protocolo nativo.

Cargas reanudables

La compatibilidad con la carga en fragmentos permite que las transferencias de archivos grandes se reanuden automáticamente después de interrupciones de red sin tener que empezar de nuevo desde el principio.

Biblioteca de medios integrada

Genera automáticamente miniaturas y extrae metadatos para archivos de audio y video, convirtiendo tu servidor de archivos en una colección de medios navegable.

Deduplicación de archivos

La deduplicación basada en hash detecta archivos idénticos al cargarlos y almacena solo una copia, ahorrando espacio en disco sin ningún esfuerzo manual.

No requiere base de datos

Todos los datos residen directamente en el sistema de archivos — sin PostgreSQL, MySQL o Redis para gestionar, hacer copias de seguridad o migrar junto con tus archivos.

¿Por qué ejecutar Copyparty en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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