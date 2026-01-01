Implementá Copyparty con instalación en un clic.
Servidor de archivos portátil con acceso HTTP, WebDAV, SFTP y FTP, subidas reanudables y cero dependencias de base de datos.
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Lo que podés crear con Copyparty
Copyparty es un servidor de archivos autoalojado que concentra una cantidad excepcional de funcionalidades en un único contenedor sin base de datos externa. Sirve archivos a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP simultáneamente, soporta cargas reanudables por bloques que sobreviven a conexiones interrumpidas, e incluye una biblioteca multimedia completa con miniaturas, reproducción de audio y búsqueda de texto completo.
Alojar Copyparty en tu propio VPS te da una plataforma privada para compartir archivos que funciona con cualquier cliente estándar — desde un navegador hasta el Explorador de Windows o FileZilla — sin dependencia de proveedor ni tarifas de almacenamiento recurrentes. Como todo funciona en un solo contenedor con los datos almacenados directamente en el sistema de archivos, las copias de seguridad y las migraciones son sencillas.
Funciones principales de Copyparty
Acceso Multi-protocolo
Sirva archivos simultáneamente a través de HTTP, WebDAV, SFTP, FTP y TFTP para que cada cliente — navegador, gestor de archivos o herramienta de línea de comandos — se conecte usando su protocolo nativo.
Cargas reanudables
La compatibilidad con la carga en fragmentos permite que las transferencias de archivos grandes se reanuden automáticamente después de interrupciones de red sin tener que empezar de nuevo desde el principio.
Biblioteca de medios integrada
Genera automáticamente miniaturas y extrae metadatos para archivos de audio y video, convirtiendo tu servidor de archivos en una colección de medios navegable.
Deduplicación de archivos
La deduplicación basada en hash detecta archivos idénticos al cargarlos y almacena solo una copia, ahorrando espacio en disco sin ningún esfuerzo manual.
No requiere base de datos
Todos los datos residen directamente en el sistema de archivos — sin PostgreSQL, MySQL o Redis para gestionar, hacer copias de seguridad o migrar junto con tus archivos.
¿Por qué ejecutar Copyparty en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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