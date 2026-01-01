Implementá Apache StreamPark con instalación en un clic.
Framework de desarrollo de aplicaciones de streaming de solución integral y plataforma de computación en tiempo real nativa de la nube para Apache Flink y Spark.
Elegí un plan VPS para Apache StreamPark
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache StreamPark
Apache StreamPark es un proyecto de alto nivel de Apache que unifica el ciclo de vida completo de las aplicaciones de procesamiento de streams en tiempo real construidas sobre Apache Flink y Apache Spark. Combina un framework centrado en el desarrollador de APIs y conectores preconstruidos con una consola de operaciones nativa de la nube para compilar, desplegar, monitorear y escalar trabajos de streaming desde una única interfaz de usuario web.
Alojar StreamPark en tu propio VPS mantiene los artefactos de los trabajos de Flink, el historial de despliegue y los metadatos operativos bajo tu control, al tiempo que elimina el costo y la complejidad de ejecutar un plano de control de procesamiento de streams separado en un hiperescalador.
Funciones principales de Apache StreamPark
Flink y Spark unificados
Desarrollar, implementar y operar trabajos de streaming de Apache Flink y Apache Spark desde una única consola con soporte de tiempo de ejecución multiversión.
Creación de trabajos en el navegador
Escribí aplicaciones Flink SQL y basadas en JAR en un editor web con resaltado de sintaxis, gestión de dependencias e historial de versiones.
Despliegue en 1 clic
Lanzá trabajos a clusters Standalone, YARN en Hadoop 2.x/3.x, o Kubernetes directamente desde la plataforma sin salir del navegador.
Monitoreo integrado
Monitoree los trabajos en ejecución, puntos de control, puntos de guardado y eventos de falla con paneles de estado en tiempo real e integraciones de alertas.
Amplio ecosistema de conectores
Desplegá más rápido con conectores prearmados para Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse y otros sistemas de big data y ML.
¿Por qué ejecutar Apache StreamPark en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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