Apache StreamPark es un proyecto de alto nivel de Apache que unifica el ciclo de vida completo de las aplicaciones de procesamiento de streams en tiempo real construidas sobre Apache Flink y Apache Spark. Combina un framework centrado en el desarrollador de APIs y conectores preconstruidos con una consola de operaciones nativa de la nube para compilar, desplegar, monitorear y escalar trabajos de streaming desde una única interfaz de usuario web.

Alojar StreamPark en tu propio VPS mantiene los artefactos de los trabajos de Flink, el historial de despliegue y los metadatos operativos bajo tu control, al tiempo que elimina el costo y la complejidad de ejecutar un plano de control de procesamiento de streams separado en un hiperescalador.