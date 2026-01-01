Implementá Dragonfly con instalación en un clic.
Almacén de datos en memoria de alto rendimiento, compatible con Redis, diseñado para hardware moderno para ofrecer hasta 25 veces más rendimiento que Redis.
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Lo que podés crear con Dragonfly
Dragonfly es un almacén de datos en memoria moderno totalmente compatible con las API de Redis y Memcached, lo que significa que cualquier aplicación existente que use Redis puede cambiarse a Dragonfly con solo cambiar la cadena de conexión. Diseñado desde cero para CPU multinúcleo utilizando una arquitectura de hilo por núcleo sin compartición, Dragonfly ofrece hasta 25 veces más rendimiento que Redis en el mismo hardware mientras usa significativamente menos memoria para el mismo conjunto de datos.
Alojar Dragonfly por tu cuenta le da a tus aplicaciones una caché de alto rendimiento y un almacén de estructuras de datos sin costos por operación ni límites de conexión. La consola de administración HTTP integrada proporciona métricas y diagnósticos del servidor accesibles desde cualquier navegador, junto con compatibilidad total con la CLI de Redis y cada biblioteca cliente de Redis.
Funciones principales de Dragonfly
Compatible con la API de Redis
Usalo como reemplazo de Redis — cualquier aplicación que use una librería cliente de Redis funciona con Dragonfly simplemente cambiando la cadena de conexión.
25× Rendimiento de Redis
La arquitectura multi-hilo sin estado compartido satura todos los núcleos de la CPU, entregando hasta 25 veces más operaciones por segundo que Redis de un solo hilo en el mismo hardware.
Menor uso de memoria
Implementaciones novedosas de estructuras de datos reducen el consumo de memoria hasta en un 30% en comparación con Redis para el mismo conjunto de datos, lo que te permite almacenar más datos en un VPS más pequeño.
Consola de administración integrada
La interfaz de administración HTTP en el mismo puerto proporciona estadísticas del servidor, uso de memoria y diagnósticos accesibles directamente desde un navegador.
Compatible con Memcached
Acepta comandos del protocolo de texto de Memcached además de los comandos de Redis, lo que lo convierte en un reemplazo directo para ambos sistemas de caché simultáneamente.
¿Por qué ejecutar Dragonfly en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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