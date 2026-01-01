Dragonfly es un almacén de datos en memoria moderno totalmente compatible con las API de Redis y Memcached, lo que significa que cualquier aplicación existente que use Redis puede cambiarse a Dragonfly con solo cambiar la cadena de conexión. Diseñado desde cero para CPU multinúcleo utilizando una arquitectura de hilo por núcleo sin compartición, Dragonfly ofrece hasta 25 veces más rendimiento que Redis en el mismo hardware mientras usa significativamente menos memoria para el mismo conjunto de datos.

Alojar Dragonfly por tu cuenta le da a tus aplicaciones una caché de alto rendimiento y un almacén de estructuras de datos sin costos por operación ni límites de conexión. La consola de administración HTTP integrada proporciona métricas y diagnósticos del servidor accesibles desde cualquier navegador, junto con compatibilidad total con la CLI de Redis y cada biblioteca cliente de Redis.