Instalación de Flame en un clic.
Página de inicio y panel de control autoalojados para tu servidor personal y servicios de homelab.
Elegí un plan VPS para Flame
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Flame
Flame es una página de inicio autoalojada que convierte tu servidor en un centro organizado para todas tus aplicaciones y marcadores. Todo se gestiona a través de una GUI integrada — sin archivos de configuración que editar, sin necesidad de reiniciar. Agregá aplicaciones, organizá marcadores y personalizá el aspecto completamente desde el navegador.
A diferencia de los servicios de panel alojados, Flame se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo privados tu inventario de servicios y tus marcadores. Su integración con etiquetas de Docker descubre automáticamente los contenedores en ejecución, para que tu panel se mantenga actualizado a medida que implementás nuevos servicios.
Funciones principales de Flame
Gestión basada en GUI
Agregar, actualizar y eliminar aplicaciones y marcadores directamente desde la interfaz web sin editar ningún archivo de configuración.
Docker autodescubrimiento
Detecta automáticamente los contenedores en ejecución leyendo las etiquetas de Docker, manteniendo tu panel de control sincronizado con los servicios desplegados.
Búsqueda integrada
La barra de búsqueda integrada soporta 11 proveedores de búsqueda web y filtra aplicaciones locales y marcadores en tiempo real.
Temas personalizados
Elegí entre 15 temas de color preestablecidos o creá el tuyo propio con el editor de temas personalizado y las anulaciones de CSS.
Widget del tiempo
Mostrá las condiciones climáticas en vivo en tu panel de control usando una clave de API de Clima gratuita y las coordenadas de tu ubicación.
¿Por qué ejecutar Flame en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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