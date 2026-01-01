Flame es una página de inicio autoalojada que convierte tu servidor en un centro organizado para todas tus aplicaciones y marcadores. Todo se gestiona a través de una GUI integrada — sin archivos de configuración que editar, sin necesidad de reiniciar. Agregá aplicaciones, organizá marcadores y personalizá el aspecto completamente desde el navegador.

A diferencia de los servicios de panel alojados, Flame se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo privados tu inventario de servicios y tus marcadores. Su integración con etiquetas de Docker descubre automáticamente los contenedores en ejecución, para que tu panel se mantenga actualizado a medida que implementás nuevos servicios.