Hasta un 69% de descuento en TensorZero

Implementá TensorZero con instalación de un clic.

Gateway LLMOps de código abierto que unifica inferencia, observabilidad, evaluaciones y optimización en una única plataforma impulsada por Rust.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
Elegir plan
30 días de garantía de devolución
Implementá TensorZero con instalación de un clic.

Elegí un plan VPS para TensorZero

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con TensorZero

TensorZero es una plataforma LLMOps de código abierto que combina una puerta de enlace (gateway) Rust de alto rendimiento con observabilidad, evaluaciones y flujos de trabajo de optimización integrados. A diferencia de las pilas de múltiples herramientas que unen un proxy, un rastreador y un pipeline de ajuste fino, TensorZero trata cada inferencia, señal de retroalimentación y ejecución de optimización como parte de un único ciclo de retroalimentación, convirtiendo el tráfico de producción en el conjunto de datos que mejora tus prompts, modelos y decisiones de enrutamiento.

Alojar TensorZero en tu propio VPS mantiene los prompts, rastreos y datos de retroalimentación en la infraestructura que controlás, sin recargos por llamada ni cuotas de tokens en la observabilidad. El almacenamiento ClickHouse incluido escala a millones de inferencias, mientras que la puerta de enlace (gateway) actúa como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock y docenas de otros proveedores detrás de una única API compatible con OpenAI.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de TensorZero

Pasarela LLM unificada

Permite el acceso como proxy a OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM y docenas de otros proveedores a través de una única API compatible con OpenAI, escrita en Rust de alto rendimiento.

Observabilidad integrada

Cada inferencia se captura automáticamente en ClickHouse con entradas, salidas, latencia y costo completos — no se requiere un servicio de rastreo separado.

Bucle de retroalimentación de producción

Adjunte los comentarios de los usuarios, evaluaciones y métricas a cualquier inferencia para construir el conjunto de datos etiquetado que impulsa la optimización de prompts y modelos.

Optimización automatizada

Ejecutá flujos de trabajo integrados para ajustar modelos, destilar de modelos más grandes y comparar variantes de prompts directamente desde tu tráfico de producción.

Inferencia estructurada

Definí esquemas, plantillas y variantes en código para que los cambios de prompt estén versionados, sean de tipo seguro y enrutables sin tener que volver a desplegar tu aplicación.

De código abierto autoalojado

Con licencia Apache 2.0 y se ejecuta completamente en tu propia infraestructura — tus prompts, rastros y datos de feedback nunca salen de tu VPS.

¿Por qué ejecutar TensorZero en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
Empeza
Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
Omkar

Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
Martin K

La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

Empeza

Explorá más aplicaciones para implementar

9router

9router

Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

Seleccionar
Agent Zero

Agent Zero

Framework de agentes con IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente

Seleccionar
Dify

Dify

Plataforma de código abierto para crear aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

Seleccionar
Ver todas las aplicaciones

Protejemos tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que funcione correctamente y para obtener datos sobre cómo interactuás con él, además de para fines de marketing. Al aceptar, permitís el guardado de cookies en tu dispositivo para segmentación de anuncios, personalización y análisis, según se describe en nuestra Política de cookies.