Implementá TensorZero con instalación de un clic.
Gateway LLMOps de código abierto que unifica inferencia, observabilidad, evaluaciones y optimización en una única plataforma impulsada por Rust.
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Lo que podés crear con TensorZero
TensorZero es una plataforma LLMOps de código abierto que combina una puerta de enlace (gateway) Rust de alto rendimiento con observabilidad, evaluaciones y flujos de trabajo de optimización integrados. A diferencia de las pilas de múltiples herramientas que unen un proxy, un rastreador y un pipeline de ajuste fino, TensorZero trata cada inferencia, señal de retroalimentación y ejecución de optimización como parte de un único ciclo de retroalimentación, convirtiendo el tráfico de producción en el conjunto de datos que mejora tus prompts, modelos y decisiones de enrutamiento.
Alojar TensorZero en tu propio VPS mantiene los prompts, rastreos y datos de retroalimentación en la infraestructura que controlás, sin recargos por llamada ni cuotas de tokens en la observabilidad. El almacenamiento ClickHouse incluido escala a millones de inferencias, mientras que la puerta de enlace (gateway) actúa como proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock y docenas de otros proveedores detrás de una única API compatible con OpenAI.
Funciones principales de TensorZero
Pasarela LLM unificada
Permite el acceso como proxy a OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM y docenas de otros proveedores a través de una única API compatible con OpenAI, escrita en Rust de alto rendimiento.
Observabilidad integrada
Cada inferencia se captura automáticamente en ClickHouse con entradas, salidas, latencia y costo completos — no se requiere un servicio de rastreo separado.
Bucle de retroalimentación de producción
Adjunte los comentarios de los usuarios, evaluaciones y métricas a cualquier inferencia para construir el conjunto de datos etiquetado que impulsa la optimización de prompts y modelos.
Optimización automatizada
Ejecutá flujos de trabajo integrados para ajustar modelos, destilar de modelos más grandes y comparar variantes de prompts directamente desde tu tráfico de producción.
Inferencia estructurada
Definí esquemas, plantillas y variantes en código para que los cambios de prompt estén versionados, sean de tipo seguro y enrutables sin tener que volver a desplegar tu aplicación.
De código abierto autoalojado
Con licencia Apache 2.0 y se ejecuta completamente en tu propia infraestructura — tus prompts, rastros y datos de feedback nunca salen de tu VPS.
¿Por qué ejecutar TensorZero en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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