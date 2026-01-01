Implementá Universal Media Server con instalación en un clic.
Servidor multimedia de código abierto compatible con DLNA para hacer streaming de video, música y fotos a cualquier TV, consola o reproductor compatible.
Elegí un plan VPS para Universal Media Server
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Universal Media Server
Universal Media Server es un servidor multimedia de código abierto, compatible con DLNA, que transmite videos, música y fotos a cualquier dispositivo de reproducción compatible — incluyendo televisores inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles. Maneja la transcodificación al vuelo para formatos no compatibles con el dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth y VLC como motores de procesamiento.
Una interfaz web integrada te permite configurar carpetas multimedia, perfiles de transcodificación y ajustes de dispositivos conectados desde cualquier navegador. No se requiere una base de datos externa — Universal Media Server almacena su configuración localmente y construye cachés de metadatos automáticamente. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el tráfico multimedia bajo tu control.
Funciones principales de Universal Media Server
Streaming DLNA y UPnP
Transmite video, audio e imágenes a cualquier dispositivo compatible con DLNA o UPnP — televisores inteligentes, consolas, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte automáticamente el contenido multimedia a un formato compatible con el dispositivo de destino usando FFmpeg, MEncoder, VLC y otros transcodificadores incluidos.
Interfaz de Gestión Web
Configure carpetas de medios, perfiles de dispositivos y configuraciones de transcodificación desde una interfaz de administración basada en navegador sin acceso por línea de comandos.
Amplio soporte de formatos
Maneja prácticamente todos los formatos de video y audio, incluyendo MKV, AVI, MP4, FLAC y más, con detección automática de códecs por dispositivo.
No requiere base de datos
Los cachés de configuración y metadatos se almacenan como archivos locales — no se necesita un servicio de base de datos separado para ejecutar el servidor.
¿Por qué ejecutar Universal Media Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.