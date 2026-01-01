Universal Media Server es un servidor multimedia de código abierto, compatible con DLNA, que transmite videos, música y fotos a cualquier dispositivo de reproducción compatible — incluyendo televisores inteligentes, consolas de videojuegos, reproductores de Blu-ray y aplicaciones móviles. Maneja la transcodificación al vuelo para formatos no compatibles con el dispositivo de destino, utilizando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth y VLC como motores de procesamiento.

Una interfaz web integrada te permite configurar carpetas multimedia, perfiles de transcodificación y ajustes de dispositivos conectados desde cualquier navegador. No se requiere una base de datos externa — Universal Media Server almacena su configuración localmente y construye cachés de metadatos automáticamente. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el tráfico multimedia bajo tu control.