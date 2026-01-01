Implementá Faktory en un clic.
Servidor de trabajos en segundo plano de alto rendimiento y agnóstico al lenguaje, con una interfaz de usuario web integrada para monitorear y gestionar trabajos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Faktory
Faktory es un servidor de trabajos en segundo plano independiente que ofrece un potente procesamiento de trabajos a cualquier lenguaje de programación. Proporciona una interfaz sencilla basada en protocolos para que los workers escritos en Ruby, Go, Python, JavaScript, PHP y otros puedan compartir la misma infraestructura de trabajos sin estar atados a un único ecosistema de lenguaje.
Alojar Faktory en tu propio VPS te da control total sobre las colas de trabajos, la lógica de reintentos y los datos de rendimiento. El panel web integrado te permite monitorear el rendimiento, inspeccionar trabajos fallidos y gestionar colas en tiempo real sin herramientas adicionales.
Funciones principales de Faktory
Diseño agnóstico del lenguaje
Cualquier lenguaje con una librería cliente de Faktory puede encolar y procesar trabajos, lo que facilita la integración en stacks políglotas.
Panel de control web integrado
Monitoree la profundidad de las colas, el rendimiento de los trabajos y los errores a través de una interfaz de usuario intuitiva basada en navegador, lista para usar.
Persistencia de trabajos confiable
Los trabajos se almacenan en disco utilizando un almacén compatible con Redis integrado, asegurando que no se pierda ningún trabajo ante reinicios o fallas.
Reintentos automáticos
Los trabajos fallidos se reintentan automáticamente con programaciones de retroceso configurables, lo que reduce la intervención manual para errores transitorios.
Priorización de Cola
Enrutar trabajos a colas con nombre con pesos configurables para que el trabajo de alta prioridad siempre se procese primero.
¿Por qué ejecutar Faktory en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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