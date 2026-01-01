GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un editor de gráficos rasterizados gratuito y de código abierto con un conjunto de funciones comparable al de herramientas comerciales. Permite realizar retoque fotográfico, corrección de color, composición basada en capas, pintura digital y diseño gráfico en una sola aplicación. Esta plantilla ejecuta GIMP en un escritorio accesible desde el navegador a través de KasmVNC, para que tu entorno de edición completo esté disponible desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar nada localmente.

Alojar GIMP en un VPS significa que tus pinceles personalizados, scripts y archivos de proyecto están siempre disponibles desde cualquier máquina. Los recursos dedicados de CPU y RAM manejan lienzos grandes y trabajos de exportación por lotes que sobrecargarían un dispositivo local de bajas especificaciones.