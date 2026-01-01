Implementá GIMP con una instalación de un clic.
Editor de imágenes profesional de código abierto accesible desde cualquier navegador a través de una interfaz de escritorio remoto.
Elegí un plan VPS para GIMP
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un editor de gráficos rasterizados gratuito y de código abierto con un conjunto de funciones comparable al de herramientas comerciales. Permite realizar retoque fotográfico, corrección de color, composición basada en capas, pintura digital y diseño gráfico en una sola aplicación. Esta plantilla ejecuta GIMP en un escritorio accesible desde el navegador a través de KasmVNC, para que tu entorno de edición completo esté disponible desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar nada localmente.
Alojar GIMP en un VPS significa que tus pinceles personalizados, scripts y archivos de proyecto están siempre disponibles desde cualquier máquina. Los recursos dedicados de CPU y RAM manejan lienzos grandes y trabajos de exportación por lotes que sobrecargarían un dispositivo local de bajas especificaciones.
Funciones principales de GIMP
Acceso basado en navegador
Accedé a un espacio de trabajo completo de GIMP desde cualquier navegador moderno a través de KasmVNC — no se requiere instalación local en ningún dispositivo.
Herramientas avanzadas de retoque
Retoque fotográfico profesional, corrección de color, mapeo de tonos y herramientas de retoque para fotógrafos y diseñadores.
Composición de capas
Edición basada en capas con máscaras, modos de fusión y agrupación para composiciones de imágenes complejas.
Automatización de scripts
Los scripts de Script-Fu y Python-Fu automatizan tareas repetitivas y permiten el procesamiento por lotes de grandes conjuntos de imágenes.
Amplia compatibilidad de formatos
Abrí, editá y exportá cientos de formatos de archivo, incluyendo PSD, TIFF, WebP y RAW, sin herramientas de conversión.
¿Por qué ejecutar GIMP en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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