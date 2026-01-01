Implementá Twenty en un clic.
CRM de código abierto moderno con un modelo de datos personalizable, diseño API-first y automatización de flujos de trabajo flexible.
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Lo que podés crear con Twenty
Twenty es un CRM de código abierto de próxima generación que les da a los equipos de desarrollo control total sobre sus flujos de trabajo de relación con el cliente. A diferencia de los CRM SaaS rígidos, Twenty te permite personalizar cada campo, objeto y relación para que coincidan con tus procesos de negocio exactos a través de un modelo de datos flexible.
Alojar Twenty en un VPS mantiene todos los datos de los clientes privados y elimina las tarifas de licencia por puesto. Su arquitectura API-first significa que cualquier integración o automatización personalizada es posible, y la interfaz moderna compite con las alternativas comerciales mientras te da la propiedad completa de tu infraestructura de CRM.
Funciones principales de Twenty
Modelo de datos personalizable
Agregá objetos personalizados, campos y relaciones para que coincidan con la estructura exacta de tu negocio sin escribir código de backend.
Primero la API
Una API completa de GraphQL y REST te permite integrar Twenty con cualquier herramienta externa, plataforma de automatización o aplicación personalizada.
Vistas Kanban y de lista
Alterná entre vistas de pipeline Kanban y listas de tabla para gestionar negocios y contactos en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo.
Integración de correo electrónico
Conectá Gmail u otros proveedores de correo electrónico para registrar comunicaciones directamente con contactos y negocios automáticamente.
Sin cargos por usuario
El autoalojamiento elimina los costos recurrentes de licencias de CRM, lo que hace que Twenty sea rentable para equipos de ventas en crecimiento.
¿Por qué ejecutar Twenty en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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