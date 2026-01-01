Twenty es un CRM de código abierto de próxima generación que les da a los equipos de desarrollo control total sobre sus flujos de trabajo de relación con el cliente. A diferencia de los CRM SaaS rígidos, Twenty te permite personalizar cada campo, objeto y relación para que coincidan con tus procesos de negocio exactos a través de un modelo de datos flexible.

Alojar Twenty en un VPS mantiene todos los datos de los clientes privados y elimina las tarifas de licencia por puesto. Su arquitectura API-first significa que cualquier integración o automatización personalizada es posible, y la interfaz moderna compite con las alternativas comerciales mientras te da la propiedad completa de tu infraestructura de CRM.