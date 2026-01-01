Implementá Livebook en un clic.
Notebooks de Elixir interactivos y colaborativos para ciencia de datos, automatización y exploración de código en vivo.
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Lo que podés crear con Livebook
Livebook es una app web de código abierto para crear notebooks de Elixir colaborativos y reproducibles. Diseñada específicamente para el ecosistema BEAM, combina la ejecución de código en vivo, visualizaciones de datos enriquecidas y edición colaborativa en tiempo real en una única interfaz basada en navegador. A diferencia de los entornos de notebook de propósito general, Livebook está profundamente integrado con el modelo de concurrencia de Elixir y produce notebooks diseñados para ejecutarse de forma idéntica en distintas sesiones y máquinas.
Alojar Livebook en un VPS mantiene tus notebooks, pipelines de datos y experimentos de machine learning en una infraestructura que vos controlás, sin límites de tamaño de notebook, sin tarifas de uso y sin que ningún servicio en la nube de terceros maneje tu código o tus datos.
Funciones principales de Livebook
Colaboración en tiempo real
Múltiples usuarios pueden editar el mismo cuaderno simultáneamente con seguimiento de cursor en tiempo real y edición colaborativa sin conflictos.
Células inteligentes
Los tipos de celdas predefinidos automatizan las consultas SQL, las solicitudes HTTP, la lectura de archivos y la creación de gráficos sin escribir código repetitivo y genérico.
ML y flujos de trabajo de datos
La integración nativa con Nx, Explorer y Kino permite el cálculo numérico, dataframes y visualizaciones enriquecidas directamente dentro de los notebooks.
Implementación de aplicaciones Notebook
Publicá cualquier notebook como una aplicación web interactiva independiente que los usuarios finales pueden ejecutar sin acceso directo a la interfaz de Livebook.
Reproducible por defecto
Los Notebooks registran todas las dependencias y los valores de tiempo de ejecución en el propio archivo, asegurando resultados consistentes en diferentes máquinas y despliegues.
¿Por qué ejecutar Livebook en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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