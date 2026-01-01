Implementá Hanko en un clic.
Backend de autenticación de código abierto que prioriza las claves de acceso, con inicio de sesión sin contraseña, MFA, OIDC e inicio de sesión social.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hanko
Hanko es un backend de autenticación de código abierto construido en torno a las passkeys y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Incluye un flujo de usuario completo —registro de passkeys, SSO social y empresarial, contraseñas como opción de respaldo, MFA y recuperación basada en correo electrónico— expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.
Autoalojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario activo mensual (MAU) y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier pila de frontend o backend.
Funciones principales de Hanko
Autenticación principal con clave de acceso
Desarrollado en torno a WebAuthn y passkeys para que los usuarios inicien sesión con Face ID, Touch ID o llaves de hardware en lugar de escribir contraseñas.
SSO social y empresarial
Proveedores OAuth integrables para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, además de SAML para proveedores de identidad empresariales.
Autenticación multifactor
El soporte para la aplicación de autenticación TOTP y las políticas de dispositivos de confianza superponen MFA a cualquier flujo de inicio de sesión sin servicios externos.
SDK de componentes web
Implementá una interfaz de usuario de inicio de sesión completa en minutos incrustando los componentes web oficiales de Hanko en cualquier framework — React, Vue, Svelte o HTML puro.
Tokens de sesión JWT
Las sesiones JWT compatibles con estándares, con rotación y revocación, facilitan la integración con APIs y microservicios existentes.
Registros de auditoría y webhooks
El registro de auditoría integrado y los eventos de webhook para cada acción de autenticación te dan visibilidad total y una fácil integración con sistemas posteriores.
¿Por qué ejecutar Hanko en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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