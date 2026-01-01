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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Hanko

Hanko es un backend de autenticación de código abierto construido en torno a las passkeys y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Incluye un flujo de usuario completo —registro de passkeys, SSO social y empresarial, contraseñas como opción de respaldo, MFA y recuperación basada en correo electrónico— expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.

Autoalojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario activo mensual (MAU) y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier pila de frontend o backend.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Hanko

Autenticación principal con clave de acceso

Desarrollado en torno a WebAuthn y passkeys para que los usuarios inicien sesión con Face ID, Touch ID o llaves de hardware en lugar de escribir contraseñas.

SSO social y empresarial

Proveedores OAuth integrables para Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, además de SAML para proveedores de identidad empresariales.

Autenticación multifactor

El soporte para la aplicación de autenticación TOTP y las políticas de dispositivos de confianza superponen MFA a cualquier flujo de inicio de sesión sin servicios externos.

SDK de componentes web

Implementá una interfaz de usuario de inicio de sesión completa en minutos incrustando los componentes web oficiales de Hanko en cualquier framework — React, Vue, Svelte o HTML puro.

Tokens de sesión JWT

Las sesiones JWT compatibles con estándares, con rotación y revocación, facilitan la integración con APIs y microservicios existentes.

Registros de auditoría y webhooks

El registro de auditoría integrado y los eventos de webhook para cada acción de autenticación te dan visibilidad total y una fácil integración con sistemas posteriores.

¿Por qué ejecutar Hanko en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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