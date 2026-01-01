Hanko es un backend de autenticación de código abierto construido en torno a las passkeys y el estándar WebAuthn, diseñado como una alternativa autoalojable a Auth0, Clerk y otros SaaS de identidad. Incluye un flujo de usuario completo —registro de passkeys, SSO social y empresarial, contraseñas como opción de respaldo, MFA y recuperación basada en correo electrónico— expuesto a través de una API REST limpia y componentes web integrables.

Autoalojar Hanko en tu propio VPS mantiene las credenciales de usuario, las sesiones y los registros de auditoría dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario activo mensual (MAU) y sin dependencia de proveedor. La base de datos PostgreSQL incluida persiste las cuentas de usuario y las credenciales WebAuthn, mientras que las sesiones basadas en JWT de Hanko se integran en cualquier pila de frontend o backend.