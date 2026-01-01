Implementá Monica con instalación de un clic.
Gestor de relaciones personales de código abierto para registrar contactos, conversaciones y eventos de la vida de forma privada.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Monica
Monica es un sistema de gestión de relaciones personales de código abierto desarrollado con Laravel que te ayuda a recordar todo lo importante sobre las personas en tu vida. Documentá contactos, conversaciones, cumpleaños, ideas de regalos, deudas y eventos de la vida en una única interfaz privada disponible en 27 idiomas. A diferencia de las redes sociales y los gestores de contactos en la nube, Monica está diseñado para autoalojamiento, para que tus datos más personales nunca salgan de tu infraestructura.
Debido a que Monica almacena detalles de relaciones en los que nunca confiarías a una plataforma comercial —historial de salud familiar, conversaciones privadas, preferencias personales—, ejecutarlo en tu propio VPS garantiza una soberanía de datos completa, sin publicidad, sin seguimiento de comportamiento y sin acceso de terceros a tu información.
Funciones principales de Monica
Registro de Contactos
Registrá cada conversación, actividad e interacción con un contacto, junto con notas y recordatorios para que nada importante se olvide.
Recordatorios de Cumpleaños y Eventos
Configurá recordatorios por correo electrónico para cumpleaños, aniversarios y eventos personalizados para que nunca te pierdas una fecha importante en una relación.
Seguimiento de Regalos y Deudas
Registrá ideas de regalos y regalos anteriores por contacto, y hacé un seguimiento de deudas y préstamos informales para mantener las relaciones libres de ambigüedad financiera.
Mapeo de relaciones
Definí relaciones entre contactos y creá árboles genealógicos para entender y documentar las conexiones entre las personas que conocés.
Propiedad total de la privacidad
Todos los datos permanecen en tu VPS sin acceso de terceros, sin perfilado publicitario y con control total sobre las copias de seguridad y las exportaciones.
¿Por qué ejecutar Monica en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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