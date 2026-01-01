Monica es un sistema de gestión de relaciones personales de código abierto desarrollado con Laravel que te ayuda a recordar todo lo importante sobre las personas en tu vida. Documentá contactos, conversaciones, cumpleaños, ideas de regalos, deudas y eventos de la vida en una única interfaz privada disponible en 27 idiomas. A diferencia de las redes sociales y los gestores de contactos en la nube, Monica está diseñado para autoalojamiento, para que tus datos más personales nunca salgan de tu infraestructura.

Debido a que Monica almacena detalles de relaciones en los que nunca confiarías a una plataforma comercial —historial de salud familiar, conversaciones privadas, preferencias personales—, ejecutarlo en tu propio VPS garantiza una soberanía de datos completa, sin publicidad, sin seguimiento de comportamiento y sin acceso de terceros a tu información.