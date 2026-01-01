Implementá el Cliente de NetBird con instalación en un clic.
Cliente de VPN mesh basado en WireGuard que conecta tu VPS a una red privada segura con controles de acceso zero-trust.
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Lo que podés crear con NetBird Client
NetBird Client es una solución de VPN moderna que crea redes superpuestas basadas en WireGuard entre dispositivos sin una configuración de servidor compleja. Establece automáticamente conexiones peer-to-peer con características de nivel empresarial, incluyendo integración SSO, autenticación multifactor y políticas de acceso granulares — todo gestionado a través de un plano de control central sin un hub de VPN tradicional.
Ejecutar el cliente de NetBird en tu VPS conecta tu infraestructura en la nube a tu red privada de NetBird, permitiendo un acceso seguro y cifrado a servicios y recursos en todo tu entorno, mientras mantiene las cargas de trabajo sensibles completamente fuera de la internet pública y bajo tu control total.
Funciones principales de NetBird Client
WireGuard Red de malla
Establece automáticamente túneles WireGuard directos de punto a punto entre dispositivos, ofreciendo conectividad cifrada de alto rendimiento sin el cuello de botella de un servidor VPN central.
Control de Acceso de Confianza Cero
Las políticas de red granulares determinan exactamente qué dispositivos y usuarios pueden acceder a qué recursos, aplicando el acceso con privilegios mínimos en toda su infraestructura.
Integración de SSO y MFA
Se integra con proveedores de identidad populares para inicio de sesión único y autenticación multifactor, llevando seguridad de nivel empresarial a tu red privada sin herramientas adicionales.
Atravesamiento NAT automático
La perforación de NAT incorporada y el respaldo de retransmisión aseguran una conectividad confiable incluso cuando los dispositivos están detrás de firewalls o NAT restrictivos, sin necesidad de reenvío manual de puertos.
Encriptación resistente a la cuántica
La integración opcional de Rosenpass agrega un intercambio de claves post-cuántico sobre WireGuard, preparando tus túneles cifrados para el futuro contra amenazas emergentes.
¿Por qué ejecutar NetBird Client en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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