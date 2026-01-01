NetBird Client es una solución de VPN moderna que crea redes superpuestas basadas en WireGuard entre dispositivos sin una configuración de servidor compleja. Establece automáticamente conexiones peer-to-peer con características de nivel empresarial, incluyendo integración SSO, autenticación multifactor y políticas de acceso granulares — todo gestionado a través de un plano de control central sin un hub de VPN tradicional.

Ejecutar el cliente de NetBird en tu VPS conecta tu infraestructura en la nube a tu red privada de NetBird, permitiendo un acceso seguro y cifrado a servicios y recursos en todo tu entorno, mientras mantiene las cargas de trabajo sensibles completamente fuera de la internet pública y bajo tu control total.