Implementá LazyLibrarian en un clic.
Herramienta de automatización que rastrea autores, encuentra libros electrónicos y audiolibros, y los entrega a tus programas de descarga.
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Lo que podés crear con LazyLibrarian
LazyLibrarian es la contraparte enfocada en libros de Sonarr y Radarr — un servidor de automatización autoalojado que monitorea a tus autores favoritos, rastrea lanzamientos de libros individuales, busca archivos coincidentes en indexadores de Usenet y torrents, y entrega los lanzamientos elegidos a NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, o cualquier otro descargador que ya uses.
Autoalojar LazyLibrarian en un VPS te da un bibliotecario 24/7 que captura nuevos lanzamientos en el momento en que aparecen, elimina duplicados de tu biblioteca Calibre existente, y renombra y etiqueta todo automáticamente para que tu colección de ebooks y audiolibros se mantenga organizada sin trabajo manual.
Funciones principales de LazyLibrarian
Seguimiento y descubrimiento de autores
Agregá autores por nombre y LazyLibrarian arma su bibliografía completa de Goodreads, Google Books, OpenLibrary y otras fuentes.
Soporte para audiolibros y libros electrónicos
Maneja formatos de audiolibros y libros electrónicos con reglas de calidad y fuente separadas para cada uno, así una sola instancia administra dos bibliotecas.
Integración de Calibre y Goodreads
Importa tu biblioteca de Calibre existente para evitar duplicados, sincroniza listas de leídos/pendientes de leer de Goodreads y actualiza los metadatos automáticamente.
Soporte nativo de indexador
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, y docenas de indexadores de Usenet y torrent a través de Newznab y Torznab.
Seguimiento de revistas y series
Monitorea revistas temáticas y series de varios libros, poniendo en cola los nuevos lanzamientos a medida que llegan a los indexadores sin búsquedas manuales.
¿Por qué ejecutar LazyLibrarian en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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