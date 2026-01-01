Implementá Marimo con instalación en un clic.
Notebook de Python reactivo con reejecución automática de celdas, soporte para SQL y formato de archivo pure-Python compatible con Git.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Marimo
Marimo es un notebook de Python de próxima generación que elimina los problemas de estado oculto de los notebooks tradicionales de Jupyter. Rastrea automáticamente las dependencias entre celdas y re-ejecuta de forma reactiva las celdas dependientes cuando los valores cambian, para que tu notebook siempre refleje el estado actual de los datos. Los notebooks se almacenan como archivos .py planos — completamente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracción (pull requests) y ejecutables como scripts de Python estándar o desplegados como aplicaciones web independientes.
Autoalojar Marimo en tu VPS le brinda a tu equipo un entorno de notebook persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor, y autenticación basada en tokens para mantener el análisis privado.
Funciones principales de Marimo
Ejecución Reactiva
Las celdas se vuelven a ejecutar automáticamente cuando sus dependencias cambian, eliminando errores de estado obsoleto que hacen que los notebooks tradicionales no sean confiables.
Formato compatible con Git
Los Notebooks se almacenan como archivos Python puros, lo que los hace comparables, revisables en PRs y ejecutables desde la línea de comandos.
Soporte SQL Integrado
Consultá bases de datos y dataframes con SQL directamente dentro de los notebooks sin librerías adicionales ni configuración.
Elementos de UI interactivos
Agregá deslizadores, desplegables, tablas y otros widgets interactivos para convertir cuadernos de análisis en aplicaciones web compartibles.
Editor moderno
El autocompletado, el formato, el resaltado de errores y un visor de dataframes hacen que escribir y depurar Python sea más rápido.
¿Por qué ejecutar Marimo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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