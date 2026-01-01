Marimo es un notebook de Python de próxima generación que elimina los problemas de estado oculto de los notebooks tradicionales de Jupyter. Rastrea automáticamente las dependencias entre celdas y re-ejecuta de forma reactiva las celdas dependientes cuando los valores cambian, para que tu notebook siempre refleje el estado actual de los datos. Los notebooks se almacenan como archivos .py planos — completamente controlables por versiones, revisables en solicitudes de extracción (pull requests) y ejecutables como scripts de Python estándar o desplegados como aplicaciones web independientes.

Autoalojar Marimo en tu VPS le brinda a tu equipo un entorno de notebook persistente y siempre activo, accesible desde cualquier navegador, con soporte SQL preinstalado para consultar bases de datos en el mismo servidor, y autenticación basada en tokens para mantener el análisis privado.