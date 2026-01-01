Rocket.Chat es una plataforma de comunicación en equipo completamente de código abierto en la que confían más de 12 millones de usuarios y desplegada en miles de organizaciones en todo el mundo, incluyendo la NASA, la Marina de los EE. UU. y Deutsche Telekom. Ofrece canales, mensajes directos, videoconferencias, intercambio de archivos, uso compartido de pantalla y un amplio ecosistema de integración — todo sin depender de infraestructura de terceros.

Alojar Rocket.Chat en tu propio VPS le da a tu equipo un centro de comunicación privado sin tarifas por usuario y control total sobre tus datos. Esta implementación utiliza MongoDB con un conjunto de réplicas para una alta integridad de datos, asegurando que tus mensajes, archivos e historial de conversaciones permanezcan duraderos y accesibles. La cuenta de administrador inicial se crea automáticamente utilizando las credenciales configuradas en la implementación.