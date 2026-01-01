Implementá Rocket.Chat en un clic.
Plataforma de comunicación en equipo, de código abierto, con mensajería en tiempo real, videollamadas y control total de los datos.
Elegí un plan VPS para Rocket.Chat
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Rocket.Chat
Rocket.Chat es una plataforma de comunicación en equipo completamente de código abierto en la que confían más de 12 millones de usuarios y desplegada en miles de organizaciones en todo el mundo, incluyendo la NASA, la Marina de los EE. UU. y Deutsche Telekom. Ofrece canales, mensajes directos, videoconferencias, intercambio de archivos, uso compartido de pantalla y un amplio ecosistema de integración — todo sin depender de infraestructura de terceros.
Alojar Rocket.Chat en tu propio VPS le da a tu equipo un centro de comunicación privado sin tarifas por usuario y control total sobre tus datos. Esta implementación utiliza MongoDB con un conjunto de réplicas para una alta integridad de datos, asegurando que tus mensajes, archivos e historial de conversaciones permanezcan duraderos y accesibles. La cuenta de administrador inicial se crea automáticamente utilizando las credenciales configuradas en la implementación.
Funciones principales de Rocket.Chat
Mensajería en tiempo real
Conversaciones de equipo organizadas en canales persistentes con hilos, reacciones, mensajes fijados y búsqueda de texto completo en todo el historial.
Llamadas de video y audio
Videoconferencia integrada con pantalla compartida a través de Jitsi, BigBlueButton o WebRTC nativo — no se requieren herramientas de reunión externas.
Bandeja de entrada omnicanal
Gestioná las conversaciones con los clientes desde LiveChat, correo electrónico, WhatsApp, Telegram y otros canales en una única bandeja de entrada unificada.
Seguridad empresarial
LDAP, SAML SSO, autenticación de dos factores, cifrado de extremo a extremo y control de acceso granular basado en roles para entornos con altos requisitos de cumplimiento.
Integraciones amplias
Conectate a GitHub, Jira, GitLab y cientos de otras herramientas a través de webhooks, comandos slash y un marketplace de aplicaciones integrado.
¿Por qué ejecutar Rocket.Chat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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