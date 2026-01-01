Deploy Whoogle Search in one click installation.
Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.
ElegĆ un plan VPS para Whoogle Search
Todos los planes incluyen todo lo que necesitĆ”s y mĆ”s
Lo que podĆ©s crear con Whoogle Search
Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.
Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.
Funciones principales de Whoogle Search
Ad-free Google results
Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.
No cookies or tracking
Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.
Dark mode support
Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.
Tor & proxy routing
Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.
Bang searches
Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.
ĀæPor quĆ© ejecutar Whoogle Search en Hostinger?
PublicaciĆ³n en 1 clic
Tu aplicaciĆ³n lista para usar al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciĆ³n manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
ProtegĆ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
EjecutĆ” y gestionĆ” mĆŗltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciĆ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy sĆŗper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitĆ© ayuda, el soporte tĆ©cnico fue rĆ”pido, claro y muy Ćŗtil.
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