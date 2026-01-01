Hasta un 69% de descuento en Whoogle Search

Deploy Whoogle Search in one click installation.

Self-hosted Google search proxy that strips ads, tracking, and cookies while delivering clean, private search results.

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VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 dĆ­as de garantĆ­a de devoluciĆ³n
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ElegĆ­ un plan VPS para Whoogle Search

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
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Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 aĆ±os. CancelĆ” cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 aĆ±os. CancelĆ” cuando quieras.
2 nĆŗcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
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Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 aĆ±os. CancelĆ” cuando quieras.
4 nĆŗcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
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Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 aĆ±os. CancelĆ” cuando quieras.
8 nĆŗcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitĆ”s y mĆ”s

Docker manager
Acceso rĆ”pido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

PodĆ©s pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

Lo que podĆ©s crear con Whoogle Search

Whoogle Search is a self-hosted meta-search engine that proxies Google search results while stripping out all advertising, tracking pixels, cookies, AMP links, and IP logging. The results look and behave like Google, but with none of the privacy trade-offs.

Self-hosting Whoogle on a VPS makes it available as the default search engine for your browser or team, with consistent results that respect privacy by default. It supports dark and light themes, bang searches for quick site targeting, Tor and SOCKS proxy routing, and a no-JavaScript mode for maximum compatibility.

Empeza
Lo que podĆ©s crear con {name}

Funciones principales de Whoogle Search

Ad-free Google results

Get Google search results without sponsored listings, tracking pixels, or personalization data collection.

No cookies or tracking

Whoogle strips all Google cookies and trackers from results, keeping searches private and unlogged at the source.

Dark mode support

Switch between light and dark themes for comfortable searching at any time of day.

Tor & proxy routing

Route Whoogle's upstream requests through Tor or a SOCKS/HTTP proxy for an additional layer of anonymization.

Bang searches

Use bang shortcuts (e.g. !wiki, !gh) to jump directly to specific sites from the Whoogle search box.

ĀæPor quĆ© ejecutar Whoogle Search en Hostinger?

PublicaciĆ³n en 1 clic

Tu aplicaciĆ³n lista para usar al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciĆ³n manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

ProtegĆ© tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

EjecutĆ” y gestionĆ” mĆŗltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualizaciĆ³n y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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ElegĆ­ la ubicaciĆ³n de servidor mĆ”s cercana a tu audiencia y optimizĆ” la velocidad de carga. Tenemos data centers en AmĆ©rica del Norte, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy sĆŗper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesitĆ© ayuda, el soporte tĆ©cnico fue rĆ”pido, claro y muy Ćŗtil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Sigan asĆ­! š

Noel
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Omkar
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Me contactĆ© con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contratĆ© con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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Probalo sin miedo: tenemos 30 dĆ­as de garantĆ­a de devoluciĆ³n. ConsultĆ” nuestra polĆ­tica de reembolsos para mĆ”s informaciĆ³n.

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