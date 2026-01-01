Implementá Remmina con instalación en 1 clic.
Cliente de escritorio remoto multiprotocolo compatible con RDP, VNC, SSH y SPICE, accesible desde cualquier navegador web.
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Lo que podés crear con Remmina
Remmina es un cliente de escritorio remoto con muchas funciones que admite protocolos RDP, VNC, SSH y SPICE dentro de una sola aplicación, accesible a través de una interfaz basada en navegador. Al contenerizar Remmina en un VPS, obtenés acceso a servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo — laptops gestionadas, tablets o computadoras públicas — sin instalar clientes nativos ni configurar software por dispositivo.
Centralizar Remmina en un VPS crea un host de salto seguro donde los perfiles de conexión y las credenciales se almacenan en una infraestructura controlada, en lugar de estar dispersos en los dispositivos finales. Los equipos se benefician de un acceso compartido y configurado de forma consistente a todos los sistemas remotos, y los nuevos miembros pueden conectarse a cada servidor requerido de inmediato sin una configuración individual.
Funciones principales de Remmina
Acceso multiprotocolo
Conéctese a través de RDP, VNC, SSH o SPICE desde la misma interfaz, cubriendo servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales KVM en un solo lugar.
Interfaz basada en navegador
Accedé a sistemas remotos desde cualquier dispositivo con un navegador web — no se requiere la instalación de un cliente nativo en laptops administradas, tablets o estaciones de trabajo compartidas.
Perfiles de conexión guardados
Almacená los detalles de conexión y las credenciales para cada sistema remoto, para que los equipos puedan conectarse al instante sin tener que volver a ingresar nombres de host y datos de autenticación.
Portapapeles y Transferencia de Archivos
Compartí el contenido del portapapeles y transferí archivos entre tu sesión local y sistemas remotos a través de protocolos compatibles para flujos de trabajo fluidos entre máquinas.
Almacenamiento centralizado de credenciales
Mantenga las contraseñas de acceso remoto en una infraestructura VPS segura en lugar de en dispositivos de punto final que podrían perderse, ser robados o comprometidos.
¿Por qué ejecutar Remmina en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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