Remmina es un cliente de escritorio remoto con muchas funciones que admite protocolos RDP, VNC, SSH y SPICE dentro de una sola aplicación, accesible a través de una interfaz basada en navegador. Al contenerizar Remmina en un VPS, obtenés acceso a servidores Windows, escritorios Linux y máquinas virtuales desde cualquier dispositivo — laptops gestionadas, tablets o computadoras públicas — sin instalar clientes nativos ni configurar software por dispositivo.

Centralizar Remmina en un VPS crea un host de salto seguro donde los perfiles de conexión y las credenciales se almacenan en una infraestructura controlada, en lugar de estar dispersos en los dispositivos finales. Los equipos se benefician de un acceso compartido y configurado de forma consistente a todos los sistemas remotos, y los nuevos miembros pueden conectarse a cada servidor requerido de inmediato sin una configuración individual.