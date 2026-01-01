Implementá Dockge con instalación en un clic.
Interfaz de usuario reactiva y autoalojada para gestionar stacks de Docker Compose sin tocar la línea de comandos.
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Lo que podés crear con Dockge
Dockge es un administrador de stacks de Docker Compose autoalojado y enfocado, creado por el desarrollador de Uptime Kuma. En lugar de intentar administrar cada primitiva de Docker, hace una cosa bien: te permite crear, editar, iniciar, detener y eliminar stacks de Compose a través de una interfaz web rápida y reactiva. El editor YAML integrado cuenta con resaltado de sintaxis y validación en tiempo real, y podés convertir comandos docker run existentes a formato Compose en segundos.
Almacenar los stacks como archivos planos en disco significa que Dockge se integra naturalmente en cualquier flujo de trabajo de copia de seguridad o control de versiones. El autoalojamiento mantiene la configuración de tu infraestructura privada y te brinda una interfaz de gestión persistente que siempre está disponible, incluso cuando estás lejos de la terminal.
Funciones principales de Dockge
Editor YAML interactivo
El resaltado de sintaxis y la validación en tiempo real facilitan escribir y actualizar archivos Compose directamente en el navegador.
Streaming de logs en tiempo real
Los registros del contenedor se transmiten en vivo en la UI para que puedas monitorear el inicio, los errores y la salida sin abrir una terminal.
docker run converter
Pegá cualquier docker run command y Dockge lo convierte en un docker-compose.yaml listo para usar automáticamente.
Almacenamiento en pila basado en archivos
Todos los archivos de Compose se almacenan como archivos planos en el disco, lo que facilita las copias de seguridad y el control de versiones.
Huella reducida
El consumo mínimo de recursos deja la CPU y la memoria disponibles para las aplicaciones que realmente estás gestionando.
¿Por qué ejecutar Dockge en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
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Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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