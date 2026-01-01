Dockge es un administrador de stacks de Docker Compose autoalojado y enfocado, creado por el desarrollador de Uptime Kuma. En lugar de intentar administrar cada primitiva de Docker, hace una cosa bien: te permite crear, editar, iniciar, detener y eliminar stacks de Compose a través de una interfaz web rápida y reactiva. El editor YAML integrado cuenta con resaltado de sintaxis y validación en tiempo real, y podés convertir comandos docker run existentes a formato Compose en segundos.

Almacenar los stacks como archivos planos en disco significa que Dockge se integra naturalmente en cualquier flujo de trabajo de copia de seguridad o control de versiones. El autoalojamiento mantiene la configuración de tu infraestructura privada y te brinda una interfaz de gestión persistente que siempre está disponible, incluso cuando estás lejos de la terminal.