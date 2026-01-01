Implementá Browserless con instalación de un clic.
Servicio de Headless Chrome con una API REST y WebSocket para scraping web, generación de PDF y tests automatizados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Browserless
Browserless convierte Headless Chrome en un servicio accesible por red, eliminando la complejidad de gestionar procesos de navegador, fugas de memoria y conflictos de dependencias dentro de tus propias aplicaciones. Los desarrolladores se conectan a través de una API REST o WebSocket usando Puppeteer, Playwright o Selenium — Browserless gestiona automáticamente el ciclo de vida de la sesión, la limpieza de recursos y la ejecución concurrente.
El autoalojamiento en un VPS te da control total sobre la configuración del navegador, los agentes de usuario y la configuración de proxies, mientras elimina las tarifas por solicitud cobradas por los servicios de automatización de navegadores en la nube. La lógica de scraping sensible y los datos extraídos permanecen dentro de tu propia infraestructura, y puedes ajustar los límites de concurrencia para que coincidan con los recursos disponibles.
Funciones principales de Browserless
API REST y WebSocket
Controlá Chrome programáticamente a través de HTTP o WebSocket, compatible con Puppeteer, Playwright y Selenium sin cambiar tu código existente.
Generación de PDF y capturas de pantalla
Renderizá cualquier URL o HTML a un PDF o captura de pantalla con precisión de píxel, con opciones flexibles de viewport, tamaño de papel y selección de elementos.
Gestión de Sesiones Concurrentes
Browserless encola y gestiona múltiples sesiones de navegador paralelas, liberando recursos automáticamente para que tu host nunca se quede sin memoria.
Autenticación basada en tokens
Un token de API pregenerado restringe el acceso a tu servicio de navegador, evitando el uso no autorizado de tus recursos de cómputo.
Raspado Renderizado con JavaScript
Ejecuta JavaScript completo del lado del cliente en las páginas de destino, lo que permite extraer datos de SPAs y contenido cargado dinámicamente al que los scrapers estáticos no pueden acceder.
¿Por qué ejecutar Browserless en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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