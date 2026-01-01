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Servicio de Headless Chrome con una API REST y WebSocket para scraping web, generación de PDF y tests automatizados.

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Obtené 24 meses por ARS 280.776 (precio regular: ARS 820.776). Se renueva a ARS 23.299/mes.
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Obtené 24 meses por ARS 410.376 (precio regular: ARS 1.015.176). Se renueva a ARS 30.299/mes.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
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KVM 4
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Obtené 24 meses por ARS 559.176 (precio regular: ARS 1.833.576). Se renueva a ARS 58.199/mes.
4 núcleos de CPU
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KVM 8
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Obtené 24 meses por ARS 1.118.376 (precio regular: ARS 3.350.376). Se renueva a ARS 100.899/mes.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Browserless

Browserless convierte Headless Chrome en un servicio accesible por red, eliminando la complejidad de gestionar procesos de navegador, fugas de memoria y conflictos de dependencias dentro de tus propias aplicaciones. Los desarrolladores se conectan a través de una API REST o WebSocket usando Puppeteer, Playwright o Selenium — Browserless gestiona automáticamente el ciclo de vida de la sesión, la limpieza de recursos y la ejecución concurrente.

El autoalojamiento en un VPS te da control total sobre la configuración del navegador, los agentes de usuario y la configuración de proxies, mientras elimina las tarifas por solicitud cobradas por los servicios de automatización de navegadores en la nube. La lógica de scraping sensible y los datos extraídos permanecen dentro de tu propia infraestructura, y puedes ajustar los límites de concurrencia para que coincidan con los recursos disponibles.

Empezar
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Browserless

API REST y WebSocket

Controlá Chrome programáticamente a través de HTTP o WebSocket, compatible con Puppeteer, Playwright y Selenium sin cambiar tu código existente.

Generación de PDF y capturas de pantalla

Renderizá cualquier URL o HTML a un PDF o captura de pantalla con precisión de píxel, con opciones flexibles de viewport, tamaño de papel y selección de elementos.

Gestión de Sesiones Concurrentes

Browserless encola y gestiona múltiples sesiones de navegador paralelas, liberando recursos automáticamente para que tu host nunca se quede sin memoria.

Autenticación basada en tokens

Un token de API pregenerado restringe el acceso a tu servicio de navegador, evitando el uso no autorizado de tus recursos de cómputo.

Raspado Renderizado con JavaScript

Ejecuta JavaScript completo del lado del cliente en las páginas de destino, lo que permite extraer datos de SPAs y contenido cargado dinámicamente al que los scrapers estáticos no pueden acceder.

¿Por qué ejecutar Browserless en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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