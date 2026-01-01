Implementá Ghost con instalación en 1 clic.
Plataforma de publicación de código abierto para bloggers profesionales, newsletters y membresías pagas.
Elegí un plan VPS para Ghost
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Ghost
Ghost es un CMS headless completamente de código abierto diseñado en torno a las necesidades de los editores profesionales. A diferencia de los sistemas de gestión de contenido de propósito general, cada función —desde el editor hasta los boletines de correo electrónico nativos y la gestión de membresías— está diseñada específicamente para escritores y creadores de contenido online.
Alojar Ghost en tu propio VPS significa que sos dueño de tu lista de suscriptores, controlás tu contenido y evitás tarifas por miembro y el bloqueo de la plataforma. Con una base de datos MySQL incluida, tus publicaciones, miembros y configuraciones persisten de forma confiable sin depender de ningún servicio de terceros.
Funciones principales de Ghost
Membresías integradas
Creá niveles de membresía gratuitos o pagos con integración nativa de Stripe — no se requieren plugins ni servicios adicionales.
Boletines nativos
Enviá newsletters por email directamente a los suscriptores desde Ghost sin conectar una plataforma de email separada.
Editor moderno
Editor basado en bloques con incrustaciones de medios enriquecidos, galerías e inyección de código, diseñado para la publicación de contenido de formato largo.
API de CMS headless
Las APIs de Contenido y Administración te permiten entregar contenido a cualquier framework de front-end manteniendo Ghost como el back-end.
SEO y programación
La optimización SEO integrada, los sitemaps automáticos y la programación de contenido mantienen tu publicación funcionando y organizada.
¿Por qué ejecutar Ghost en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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