Judge0 CE es un sistema de juez en línea de código abierto que expone una API JSON HTTP simple para compilar y ejecutar código fuente en más de 60 lenguajes de programación, incluyendo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust y Ruby. Cada envío se compila y ejecuta dentro de un entorno aislado y con recursos limitados (sandbox) utilizando espacios de nombres del kernel de Linux y cgroups, evitando procesos descontrolados, agotamiento de memoria o escapes del sistema de archivos.

Alojar Judge0 por tu cuenta te permite construir plataformas de evaluación de código, jueces de programación competitiva o herramientas educativas sin depender de servicios de ejecución de terceros. Sos dueño de la API, controlás los límites de tasa y mantenés todos los datos de envío en tu propio VPS. La edición CE es gratuita y tiene licencia MIT, sin tarifas por ejecución, independientemente del volumen.