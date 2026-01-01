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API de ejecución de código de código abierto que compila y ejecuta envíos en más de 60 lenguajes de programación dentro de un entorno aislado.

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Judge0 CE

Judge0 CE es un sistema de juez en línea de código abierto que expone una API JSON HTTP simple para compilar y ejecutar código fuente en más de 60 lenguajes de programación, incluyendo C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust y Ruby. Cada envío se compila y ejecuta dentro de un entorno aislado y con recursos limitados (sandbox) utilizando espacios de nombres del kernel de Linux y cgroups, evitando procesos descontrolados, agotamiento de memoria o escapes del sistema de archivos.

Alojar Judge0 por tu cuenta te permite construir plataformas de evaluación de código, jueces de programación competitiva o herramientas educativas sin depender de servicios de ejecución de terceros. Sos dueño de la API, controlás los límites de tasa y mantenés todos los datos de envío en tu propio VPS. La edición CE es gratuita y tiene licencia MIT, sin tarifas por ejecución, independientemente del volumen.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Judge0 CE

Soporte para más de 60 idiomas

Ejecute envíos en C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, y docenas más — todo gestionado por un único endpoint de API unificado.

Ejecución en sandbox aislado

Cada envío se ejecuta en un entorno aislado (sandbox) a nivel de kernel con límites estrictos de tiempo de CPU, memoria y procesos, lo que evita interferencias entre ejecuciones concurrentes.

API JSON HTTP Simple

Creá un envío con código fuente e ID de lenguaje a través de una única solicitud POST y consultá o esperá de forma sincrónica el veredicto, la salida y las estadísticas de tiempo de ejecución.

Autenticación y autorización

Protegé la API con encabezados de token de autenticación y autorización configurables, permitiendo un acceso controlado solo para clientes de confianza.

Pool de trabajadores asincrónico

Un proceso de trabajador independiente vacía la cola de ejecución de Redis, de modo que el servidor de la API se mantiene responsivo ante altas cargas de solicitudes.

Limitación de tasa integrada

La limitación de tasa por cliente se puede configurar para evitar que un único emisor sature el pool de ejecución en una implementación compartida.

¿Por qué ejecutar Judge0 CE en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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