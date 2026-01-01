Implementá PairDrop con instalación en un clic.
Alternativa a AirDrop basada en navegador para transferencias instantáneas de archivos punto a punto entre cualquier dispositivo de tu red, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.
Elegí un plan VPS para PairDrop
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PairDrop
PairDrop es una plataforma moderna para compartir archivos basada en la web que lleva las transferencias estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Usando tecnología WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin tocar el servidor; el VPS solo coordina la conexión. Abrí la interfaz web en cualquier dispositivo, mirá quién más está en la red y enviá archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin apps, sin límites de tamaño.
Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a través de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la velocidad máxima de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni de ancho de banda, sin importar cuánto comparta tu equipo.
Funciones principales de PairDrop
Peer-to-Peer a través de WebRTC
Los archivos se transfieren directamente entre dispositivos a la máxima velocidad de la red — el servidor solo intermedia la conexión, por lo que tus datos nunca quedan en almacenamiento intermedio.
No requiere instalación
Funciona en cualquier navegador moderno en Windows, macOS, Linux, iOS y Android — los usuarios solo tienen que visitar la URL y empezar a compartir al instante.
Detección Automática de Dispositivos
Los dispositivos en la misma red aparecen automáticamente en la interfaz, lo que facilita la selección de un destinatario sin necesidad de escribir direcciones o códigos de emparejamiento.
Sin límites de archivos
PairDrop no impone restricciones de tamaño de archivo ni filtros de tipo, por lo que podés compartir cualquier cosa, desde pequeños fragmentos de texto hasta archivos de video grandes sin tener que buscarle la vuelta.
Emparejamiento de Código QR
Escaneá un código QR para conectar dispositivos móviles al instante, eliminando la necesidad de escribir direcciones de red al compartir entre teléfonos y computadoras.
¿Por qué ejecutar PairDrop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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