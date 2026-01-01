PairDrop es una plataforma moderna para compartir archivos basada en la web que lleva las transferencias estilo AirDrop a cada dispositivo y sistema operativo. Usando tecnología WebRTC, los archivos viajan directamente del remitente al destinatario sin tocar el servidor; el VPS solo coordina la conexión. Abrí la interfaz web en cualquier dispositivo, mirá quién más está en la red y enviá archivos con un solo clic. Sin cuentas, sin apps, sin límites de tamaño.

Alojar PairDrop por tu cuenta le da a tu casa u oficina un centro de intercambio de archivos permanente y siempre accesible, protegido por HTTPS a través de Traefik. Los archivos nunca pasan por almacenamiento de terceros, las transferencias se ejecutan a la velocidad máxima de la red local, y el enfoque de autoalojamiento significa que no hay costos por archivo ni de ancho de banda, sin importar cuánto comparta tu equipo.