Implementá WAHA en un clic.
API HTTP de WhatsApp autohospedada que te permite enviar y recibir mensajes a través de una interfaz REST simple.
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Lo que podés crear con WAHA
WAHA (API HTTP de WhatsApp) es un servidor API REST de código abierto que envuelve WhatsApp Web en una interfaz HTTP limpia, para que cualquier aplicación o servicio pueda enviar mensajes, recibir eventos y gestionar sesiones sin dependencias de navegador ni costos de nube de terceros. Soporta múltiples backends de motor — esta plantilla utiliza el motor NOWEB, que se comunica directamente a través de WebSocket sin iniciar un navegador, lo que lo hace liviano y eficiente en recursos de VPS.
Alojar WAHA por tu cuenta mantiene tus datos de sesión de WhatsApp, el contenido de los mensajes y las integraciones de webhook bajo tu control total. Conectá tu CRM, chatbot, mesa de ayuda o herramienta interna a WhatsApp en minutos usando llamadas HTTP estándar, con un panel web integrado y una interfaz de usuario Swagger interactiva incluidos de fábrica.
Funciones principales de WAHA
API REST para WhatsApp
Enviá y recibí mensajes de WhatsApp, archivos multimedia y eventos a través de una API REST documentada, accesible desde cualquier lenguaje o framework.
Panel web integrado
Gestioná sesiones, escaneá códigos QR y monitoreá la actividad a través de una interfaz web sin escribir nada de código.
Transmisión de eventos de Webhook
Enviá mensajes entrantes y actualizaciones de estado a tus propios endpoints con filtros de eventos configurables y encabezados personalizados.
Persistencia de sesión
Las sesiones sobreviven a los reinicios del contenedor automáticamente — no se requiere volver a escanear el código QR después de un reinicio o actualización.
Manejo de archivos multimedia
Enviar y recibir imágenes, documentos, notas de voz y archivos de video con almacenamiento local integrado para los medios recibidos.
¿Por qué ejecutar WAHA en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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