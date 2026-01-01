Leantime es un sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado específicamente para equipos que necesitan una coordinación potente sin metodologías de gestión de proyectos complejas. Combina tableros Kanban, diagramas de Gantt, hojas de tiempo, wikis y herramientas estratégicas únicas como Lean Canvas y análisis FODA en una plataforma cohesiva — disponible en más de 20 idiomas con soporte LDAP y OIDC para entornos empresariales.

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