Implementá Leantime con instalación de un clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto diseñada para no especialistas en project management, que combina herramientas de estrategia, planificación y ejecución.
Elegí un plan VPS para Leantime
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Leantime
Leantime es un sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado específicamente para equipos que necesitan una coordinación potente sin metodologías de gestión de proyectos complejas. Combina tableros Kanban, diagramas de Gantt, hojas de tiempo, wikis y herramientas estratégicas únicas como Lean Canvas y análisis FODA en una plataforma cohesiva — disponible en más de 20 idiomas con soporte LDAP y OIDC para entornos empresariales.
Alojar Leantime en tu propio VPS significa usuarios ilimitados, proyectos ilimitados y sin costos de licencia por usuario. Tus datos de proyecto, planes estratégicos e historial de equipo permanecen en una infraestructura que vos controlás, respaldados por MariaDB para una persistencia confiable.
Funciones principales de Leantime
Múltiples Vistas de Tareas
Alterná entre tableros Kanban, diagramas de Gantt, vistas de calendario, lista y tabla para que coincida con la forma en que tu equipo prefiere trabajar.
Herramientas de Planificación Estratégica
Creá un Lean Canvas, un Business Model Canvas y un análisis FODA directamente en la plataforma para alinear las tareas diarias con los objetivos de negocio.
Seguimiento de tiempo integrado
Registrá las horas en tareas y proyectos para una facturación precisa, liquidación de sueldos y análisis de costos de proyectos sin una herramienta aparte.
Usuarios ilimitados
Agregá tantos miembros de equipo como necesites con permisos basados en roles por proyecto y sin tarifas de licencia por puesto.
Autenticación Empresarial
Conectate a proveedores LDAP u OIDC y habilitá la autenticación de dos factores para los estándares de seguridad de toda la organización.
¿Por qué ejecutar Leantime en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.