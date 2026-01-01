Pinchflat es un gestor de contenido de YouTube autoalojado, basado en yt-dlp, que automatiza la descarga y organización de videos de canales y playlists. Configurá una regla una sola vez — Pinchflat revisa periódicamente si hay contenido nuevo y lo descarga automáticamente, con soporte de primera para bibliotecas de Plex, Jellyfin y Kodi, para que tu centro multimedia se mantenga actualizado sin ningún trabajo manual.

Ejecutar Pinchflat en tu VPS mantiene las descargas funcionando 24/7 sin ocupar el ancho de banda o la computadora de tu casa. La integración con SponsorBlock saltea los segmentos patrocinados, la generación de feeds RSS convierte los canales en feeds de podcasts, y la eliminación automática opcional gestiona el almacenamiento a medida que tu biblioteca crece.