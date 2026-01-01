Implementá Pinchflat en un clic.
Administrador de medios de YouTube autoalojado que descarga automáticamente videos nuevos de tus canales y listas de reproducción favoritos sin ningún esfuerzo manual.
Elegí un plan VPS para Pinchflat
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pinchflat
Pinchflat es un gestor de contenido de YouTube autoalojado, basado en yt-dlp, que automatiza la descarga y organización de videos de canales y playlists. Configurá una regla una sola vez — Pinchflat revisa periódicamente si hay contenido nuevo y lo descarga automáticamente, con soporte de primera para bibliotecas de Plex, Jellyfin y Kodi, para que tu centro multimedia se mantenga actualizado sin ningún trabajo manual.
Ejecutar Pinchflat en tu VPS mantiene las descargas funcionando 24/7 sin ocupar el ancho de banda o la computadora de tu casa. La integración con SponsorBlock saltea los segmentos patrocinados, la generación de feeds RSS convierte los canales en feeds de podcasts, y la eliminación automática opcional gestiona el almacenamiento a medida que tu biblioteca crece.
Funciones principales de Pinchflat
Descargas automáticas de canales
Establecé reglas para canales o listas de reproducción y Pinchflat revisa periódicamente si hay nuevas subidas, descargándolas automáticamente sin necesidad de un disparador manual.
Integración del Centro Multimedia
Soporte de primera para Plex, Jellyfin y Kodi con un potente sistema de nombres que organiza los archivos exactamente como tu servidor multimedia espera.
Soporte de SponsorBlock
Omite o corta automáticamente segmentos patrocinados, introducciones y cierres de videos descargados utilizando datos de SponsorBlock obtenidos de la comunidad.
Generación de feeds RSS
Convierte canales y listas de reproducción de YouTube en feeds RSS para que puedas seguir a los creadores de videos en cualquier aplicación de podcast o lector de feeds.
Gestión Inteligente de Almacenamiento
Configurá la eliminación automática de contenido antiguo por antigüedad o cantidad para mantener el uso del disco bajo control a medida que tu archivo crece.
¿Por qué ejecutar Pinchflat en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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