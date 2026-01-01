Emby es un servidor multimedia personal completo que reúne toda tu colección de medios —películas, series, música y fotos— en una única plataforma unificada. Convierte y streamea contenido automáticamente a cualquier dispositivo, con transcodificación en tiempo real que asegura una reproducción fluida, sin importar las capacidades del cliente o las condiciones de la red.

Alojar Emby en tu propio VPS te brinda disponibilidad 24/7, velocidades de subida de nivel empresarial para streaming remoto y recursos de transcodificación dedicados para múltiples espectadores simultáneos. Tu biblioteca multimedia y metadatos permanecen completamente bajo tu control, sin niveles de suscripción que limiten la reproducción o el almacenamiento.