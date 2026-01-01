Implementá Lowcoder en un clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear apps internas, paneles de control y paneles de administración con drag-and-drop y conectores de datos reales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Lowcoder
Lowcoder es una plataforma de código abierto de bajo código que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administración y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con más de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y APIs REST, y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir un frontend desde cero.
Alojar Lowcoder en tu propio VPS mantiene la lógica de la aplicación, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por asiento, ni límites de uso, ni acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que tu negocio depende día a día.
Funciones principales de Lowcoder
Creador visual de arrastrar y soltar
Componé interfaces a partir de más de 50 componentes preconstruidos —tablas, formularios, gráficos, modales y más— y unilos directamente a consultas de datos sin escribir HTML ni CSS.
Conectores de datos nativos
Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, APIs REST, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir código de integración personalizado.
Lógica de negocio de JavaScript
Escribí JavaScript en línea dentro de consultas y manejadores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin código no pueden capturar.
Módulos reutilizables
Empaquetá pantallas de uso común como módulos e incrustalos en múltiples aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catálogo crece.
Control de acceso basado en roles
Definí permisos por aplicación, por página y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su rol.
Incrustación de aplicaciones y API
Incrustá aplicaciones Lowcoder en sitios existentes y manejalas a través de una API REST, integrando flujos de trabajo de bajo código en la superficie más amplia de tu producto.
¿Por qué ejecutar Lowcoder en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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