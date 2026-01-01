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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Lowcoder

Lowcoder es una plataforma de código abierto de bajo código que permite a los desarrolladores y equipos de operaciones ensamblar herramientas internas, paneles de administración y portales de clientes con un constructor visual de arrastrar y soltar. Con más de 50 componentes, conectores nativos para bases de datos y APIs REST, y soporte completo de JavaScript para la lógica de negocio, los equipos entregan aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas, sin reconstruir un frontend desde cero.

Alojar Lowcoder en tu propio VPS mantiene la lógica de la aplicación, las credenciales de la fuente de datos y los datos internos de los usuarios dentro de tu infraestructura. No hay tarifas por asiento, ni límites de uso, ni acceso de terceros a los flujos de trabajo de los que tu negocio depende día a día.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Lowcoder

Creador visual de arrastrar y soltar

Componé interfaces a partir de más de 50 componentes preconstruidos —tablas, formularios, gráficos, modales y más— y unilos directamente a consultas de datos sin escribir HTML ni CSS.

Conectores de datos nativos

Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, APIs REST, GraphQL y herramientas SaaS populares sin escribir código de integración personalizado.

Lógica de negocio de JavaScript

Escribí JavaScript en línea dentro de consultas y manejadores de eventos para expresar transformaciones de datos y flujos de trabajo que las herramientas puras sin código no pueden capturar.

Módulos reutilizables

Empaquetá pantallas de uso común como módulos e incrustalos en múltiples aplicaciones, manteniendo la coherencia de las herramientas internas a medida que el catálogo crece.

Control de acceso basado en roles

Definí permisos por aplicación, por página y por consulta para que cada miembro del equipo solo vea las herramientas y los datos relevantes para su rol.

Incrustación de aplicaciones y API

Incrustá aplicaciones Lowcoder en sitios existentes y manejalas a través de una API REST, integrando flujos de trabajo de bajo código en la superficie más amplia de tu producto.

¿Por qué ejecutar Lowcoder en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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