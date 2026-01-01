Implementá RabbitMQ en un clic.
Broker de mensajería AMQP de código abierto para mensajería asíncrona confiable entre componentes de aplicaciones distribuidas.
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Lo que podés crear con RabbitMQ
RabbitMQ es el broker de mensajes de código abierto estándar de facto, que implementa AMQP junto con soporte para MQTT, STOMP y otros protocolos. Desacopla a productores y consumidores para que los mensajes se encolen de forma segura cuando los destinatarios no están disponibles y se entreguen de forma confiable cuando se reconecten, eliminando la fragilidad de las llamadas directas a la API entre servicios.
Alojar RabbitMQ por tu cuenta elimina el precio por mensaje y la dependencia de un proveedor, mantiene los eventos comerciales sensibles dentro de tu propia infraestructura y te da control total sobre las configuraciones de cola, las reglas de enrutamiento y las políticas de retención de datos. La UI de gestión integrada proporciona visibilidad en tiempo real de los flujos de mensajes, la profundidad de las colas y el rendimiento del consumidor sin herramientas de monitoreo externas.
Funciones principales de RabbitMQ
Enrutamiento Flexible de Intercambio
Los intercambios directos, por tema, fanout y por encabezados te permiten enrutar mensajes exactamente a los consumidores que los necesitan, sin código de enrutamiento repetitivo.
Entrega Confiable
Las confirmaciones del publicador y los acuses de recibo del consumidor aseguran que cada mensaje se procese al menos una vez, con colas de mensajes no entregados que capturan los mensajes fallidos para reintentarlos.
Interfaz de usuario de gestión
El panel de control basado en navegador muestra las profundidades de cola en tiempo real, las tasas de mensajes y el estado de la conexión para que puedas monitorear y solucionar problemas sin acceso a la CLI.
Soporte multi-protocolo
La compatibilidad con AMQP, MQTT y STOMP significa que cualquier servicio —un dispositivo IoT, una aplicación móvil o un microservicio— puede publicar y consumir mensajes con una biblioteca cliente nativa.
Colas de Prioridad
Asignar niveles de prioridad a los mensajes para que las tareas urgentes se procesen antes que los trabajos de fondo rutinarios sin construir una infraestructura de cola separada.
¿Por qué ejecutar RabbitMQ en Hostinger?
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