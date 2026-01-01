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Lo que podés crear con yt-dlp Web UI

yt-dlp Web UI es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone todo el potencial de yt-dlp a través de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorear el progreso en tiempo real, ver transmisiones en vivo próximas y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la línea de comandos.

Alojarlo vos mismo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores online con publicidad. Los archivos se guardan directamente en el almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite automatizar scripts y un límite de cola incorporado protege los recursos compartidos en el equipo.

Empeza
Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de yt-dlp Web UI

Desarrollado por yt-dlp

Basado en yt-dlp, compatible con descargas de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y más de mil otros sitios de video y audio.

Cola en tiempo real

Monitoree cada descarga activa y pendiente con progreso en vivo, ETA y actualizaciones de velocidad transmitidas a través de WebSockets.

Selección de formato

Elegí formatos exactos de video y audio, extraé solo el audio, anulá los nombres de archivo de salida o pasá argumentos personalizados seguros de yt-dlp por descarga.

Servidor JSON-RPC

Un endpoint RPC programable te permite activar descargas desde trabajos cron, scripts o clientes de terceros sin usar la interfaz de usuario.

Límites de concurrencia

El tamaño de cola configurable mantiene las descargas simultáneas bajo control para que una lista de reproducción grande no agote el ancho de banda del VPS o la E/S del disco.

Autenticación por token

La autenticación JWT integrada protege la UI web y los puntos finales RPC detrás de un nombre de usuario y contraseña generados.

¿Por qué ejecutar yt-dlp Web UI en Hostinger?

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