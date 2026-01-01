yt-dlp Web UI es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone todo el potencial de yt-dlp a través de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorear el progreso en tiempo real, ver transmisiones en vivo próximas y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la línea de comandos.

Alojarlo vos mismo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores online con publicidad. Los archivos se guardan directamente en el almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite automatizar scripts y un límite de cola incorporado protege los recursos compartidos en el equipo.