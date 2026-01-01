Instalación en un clic de yt-dlp Web UI.
Interfaz web autoalojada y servidor RPC para yt-dlp que descarga video y audio de más de 1.000 sitios.
Elegí un plan VPS para yt-dlp Web UI
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone todo el potencial de yt-dlp a través de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorear el progreso en tiempo real, ver transmisiones en vivo próximas y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la línea de comandos.
Alojarlo vos mismo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores online con publicidad. Los archivos se guardan directamente en el almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite automatizar scripts y un límite de cola incorporado protege los recursos compartidos en el equipo.
Funciones principales de yt-dlp Web UI
Desarrollado por yt-dlp
Basado en yt-dlp, compatible con descargas de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y más de mil otros sitios de video y audio.
Cola en tiempo real
Monitoree cada descarga activa y pendiente con progreso en vivo, ETA y actualizaciones de velocidad transmitidas a través de WebSockets.
Selección de formato
Elegí formatos exactos de video y audio, extraé solo el audio, anulá los nombres de archivo de salida o pasá argumentos personalizados seguros de yt-dlp por descarga.
Servidor JSON-RPC
Un endpoint RPC programable te permite activar descargas desde trabajos cron, scripts o clientes de terceros sin usar la interfaz de usuario.
Límites de concurrencia
El tamaño de cola configurable mantiene las descargas simultáneas bajo control para que una lista de reproducción grande no agote el ancho de banda del VPS o la E/S del disco.
Autenticación por token
La autenticación JWT integrada protege la UI web y los puntos finales RPC detrás de un nombre de usuario y contraseña generados.
¿Por qué ejecutar yt-dlp Web UI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.