Implementá PigeonPod en un clic.
Generador de feeds de podcast autoalojado que convierte canales de YouTube y Bilibili en feeds RSS suscribibles para cualquier aplicación de podcast.
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Lo que podés crear con PigeonPod
PigeonPod es un generador de feeds de podcast autoalojado que convierte canales de YouTube, listas de reproducción, videos y contenido de Bilibili en feeds de podcast RSS estándar. Suscribite a cualquier canal de YouTube dentro de PigeonPod y descarga automáticamente nuevos episodios como audio o video, generando un feed RSS protegido con contraseña al que cualquier cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — puede suscribirse directamente.
A diferencia de las extensiones de navegador o las soluciones manuales, PigeonPod maneja todo el proceso en tu propio servidor: suscripción, descarga a través de yt-dlp, transcodificación a través de ffmpeg, generación de feeds y servicio RSS. Todas las herramientas necesarias están incluidas en la imagen de Docker — no hay nada más que instalar o configurar.
Funciones principales de PigeonPod
Importación de YouTube y Bilibili
Suscribite a canales de YouTube, listas de reproducción y videos individuales, o a canales y listas de reproducción de Bilibili — PigeonPod rastrea las nuevas subidas y las sincroniza automáticamente.
Salida de fuente RSS estándar
Genera feeds RSS protegidos con contraseña a los que cualquier aplicación de podcast puede suscribirse, integrando tus suscripciones de YouTube en tu flujo de trabajo habitual de escucha de podcasts.
Control de calidad de audio y video
Configurá el formato de salida, el bitrate y la calidad por feed para que obtengas archivos compactos solo de audio para escuchar o video completo para ver — sin tener que volver a descargar.
Filtros y límites de episodios
Configurá filtros por palabras clave, umbrales de duración y límites de cantidad de episodios por feed para mantener las suscripciones enfocadas en el contenido que realmente querés.
S3 y almacenamiento local
Almacená los episodios descargados en el volumen del VPS o enrutalos a cualquier servicio compatible con S3 — MinIO, Cloudflare R2 o AWS S3 — para bibliotecas más grandes.
¿Por qué ejecutar PigeonPod en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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