PigeonPod es un generador de feeds de podcast autoalojado que convierte canales de YouTube, listas de reproducción, videos y contenido de Bilibili en feeds de podcast RSS estándar. Suscribite a cualquier canal de YouTube dentro de PigeonPod y descarga automáticamente nuevos episodios como audio o video, generando un feed RSS protegido con contraseña al que cualquier cliente de podcast — Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts — puede suscribirse directamente.

A diferencia de las extensiones de navegador o las soluciones manuales, PigeonPod maneja todo el proceso en tu propio servidor: suscripción, descarga a través de yt-dlp, transcodificación a través de ffmpeg, generación de feeds y servicio RSS. Todas las herramientas necesarias están incluidas en la imagen de Docker — no hay nada más que instalar o configurar.