Implementá CodiMD en un clic.
Editor de Markdown colaborativo en tiempo real para que los equipos trabajen juntos en documentación, notas de reuniones y presentaciones.
Elegí un plan VPS para CodiMD
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con CodiMD
CodiMD es un editor de Markdown colaborativo en tiempo real, de código abierto y autoalojado, construido sobre la base de HackMD. Permite que varios miembros del equipo editen el mismo documento simultáneamente con sincronización instantánea, lo que lo hace ideal para documentación técnica, notas de sprint, registros de decisiones de arquitectura y escritura colaborativa de cualquier tipo. El editor de pantalla dividida renderiza Markdown en vivo para que los escritores siempre vean exactamente cómo se verá su contenido.
Autoalojar CodiMD significa que tus notas y documentos nunca pasan por servidores de terceros, lo cual es importante para organizaciones que manejan estrategias internas, información de clientes o especificaciones técnicas. Todos los datos permanecen en tu base de datos PostgreSQL respaldada por VPS, y vos controlás quién puede registrarse y acceder a la plataforma. Este deploy combina el servidor de CodiMD con PostgreSQL para un almacenamiento confiable de documentos y usuarios.
Funciones principales de CodiMD
Colaboración en tiempo real
Múltiples autores editan el mismo documento simultáneamente con sincronización en tiempo real e indicadores de cursor individuales.
Renderizado enriquecido de markdown
Renderizá diagramas, diagramas UML, fórmulas matemáticas, bloques de código con resaltado de sintaxis y medios incrustados desde markdown.
Modo presentación
Convertí cualquier documento Markdown en una presentación de diapositivas sin salir del editor.
Historial de versiones
Explorá y restaurá revisiones anteriores de cualquier documento para que ninguna edición colaborativa se pierda permanentemente.
Múltiples formatos de exportación
Exportá documentos a PDF, HTML o Markdown sin formato para compartir contenido fuera de la plataforma cuando sea necesario.
¿Por qué ejecutar CodiMD en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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