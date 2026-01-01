CodiMD es un editor de Markdown colaborativo en tiempo real, de código abierto y autoalojado, construido sobre la base de HackMD. Permite que varios miembros del equipo editen el mismo documento simultáneamente con sincronización instantánea, lo que lo hace ideal para documentación técnica, notas de sprint, registros de decisiones de arquitectura y escritura colaborativa de cualquier tipo. El editor de pantalla dividida renderiza Markdown en vivo para que los escritores siempre vean exactamente cómo se verá su contenido.

Autoalojar CodiMD significa que tus notas y documentos nunca pasan por servidores de terceros, lo cual es importante para organizaciones que manejan estrategias internas, información de clientes o especificaciones técnicas. Todos los datos permanecen en tu base de datos PostgreSQL respaldada por VPS, y vos controlás quién puede registrarse y acceder a la plataforma. Este deploy combina el servidor de CodiMD con PostgreSQL para un almacenamiento confiable de documentos y usuarios.