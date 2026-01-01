autobrr es una plataforma de automatización de descargas de próxima generación para torrents y Usenet que consolida la funcionalidad de herramientas como autodl-irssi, trackarr y flexget en una única solución moderna. Se conecta a los canales IRC de los indexers donde se anuncian nuevos lanzamientos al instante de ser subidos, aplica tus reglas de filtro y reenvía los archivos torrent coincidentes a tu cliente de descarga elegido, todo en tiempo real, sin demoras por sondeo.

Alojar autobrr en un VPS asegura un monitoreo 24/7 de canales IRC con conexiones persistentes que una máquina doméstica con IP dinámica o tiempo de inactividad programado no puede mantener de forma fiable. Ejecutarse continuamente en infraestructura dedicada significa que tu automatización nunca se pierde una ventana de freeleech, un lanzamiento con pocos seeders o una oportunidad de ratio sensible al tiempo en trackers privados.