Implementá autobrr en un clic.
Herramienta moderna de automatización de descargas que monitorea canales IRC de indexadores en tiempo real para capturar torrents en el momento en que son anunciados.
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Lo que podés crear con autobrr
autobrr es una plataforma de automatización de descargas de próxima generación para torrents y Usenet que consolida la funcionalidad de herramientas como autodl-irssi, trackarr y flexget en una única solución moderna. Se conecta a los canales IRC de los indexers donde se anuncian nuevos lanzamientos al instante de ser subidos, aplica tus reglas de filtro y reenvía los archivos torrent coincidentes a tu cliente de descarga elegido, todo en tiempo real, sin demoras por sondeo.
Alojar autobrr en un VPS asegura un monitoreo 24/7 de canales IRC con conexiones persistentes que una máquina doméstica con IP dinámica o tiempo de inactividad programado no puede mantener de forma fiable. Ejecutarse continuamente en infraestructura dedicada significa que tu automatización nunca se pierde una ventana de freeleech, un lanzamiento con pocos seeders o una oportunidad de ratio sensible al tiempo en trackers privados.
Funciones principales de autobrr
Monitoreo de IRC en tiempo real
Las conexiones persistentes a los canales de anuncio IRC del indexador detectan nuevos lanzamientos en el instante en que se suben, antes de que los vean los feeds RSS o el sondeo de la API.
Reglas de filtro avanzadas
Cree filtros complejos basados en tamaño, categoría, subidor, grupo de lanzamiento, resolución y patrones de expresiones regulares personalizados para obtener exactamente lo que quiere y nada más.
Soporte multicliente
Enviar torrents capturados directamente a qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, o carpetas de vigilancia — enrutando diferentes filtros a diferentes clientes automáticamente.
integración arr
La integración nativa con Radarr, Sonarr, Lidarr y Whisparr permite que autobrr verifique si un lanzamiento es realmente deseado antes de descargarlo, eliminando el ancho de banda desperdiciado.
Estadísticas e historial
Registrá los recuentos de descargas, filtrá las tasas de aciertos y obtené el historial a través de la interfaz web para que puedas ajustar tus reglas y entender el rendimiento de tu automatización a lo largo del tiempo.
¿Por qué ejecutar autobrr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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