Gogs (Go Git Service) es un servicio Git autoalojado diseñado para la simplicidad y el uso mínimo de recursos. Escrito en Go, ofrece gestión de repositorios, seguimiento de issues, soporte para wikis y organización de equipos a través de una interfaz web limpia, y corre de forma eficiente incluso en instancias VPS chicas.

Autoalojar Gogs mantiene tu código fuente en infraestructura propia, sin tarifas por usuario y sin depender de plataformas de hosting externas. Este deploy combina Gogs con PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable e incluye reenvío de puertos SSH para flujos de trabajo estándar de Git push y pull.