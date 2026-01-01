Implementá Gogs en 1 clic.
Servicio Git autoalojado sin complicaciones, escrito en Go — ligero, rápido y fácil de ejecutar en cualquier servidor.
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Lo que podés crear con Gogs
Gogs (Go Git Service) es un servicio Git autoalojado diseñado para la simplicidad y el uso mínimo de recursos. Escrito en Go, ofrece gestión de repositorios, seguimiento de issues, soporte para wikis y organización de equipos a través de una interfaz web limpia, y corre de forma eficiente incluso en instancias VPS chicas.
Autoalojar Gogs mantiene tu código fuente en infraestructura propia, sin tarifas por usuario y sin depender de plataformas de hosting externas. Este deploy combina Gogs con PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable e incluye reenvío de puertos SSH para flujos de trabajo estándar de Git push y pull.
Funciones principales de Gogs
Alojamiento de repositorio de Git
Gestión completa de repositorios con navegación de ramas, historial de commits y flujos de trabajo de solicitudes de fusión en una interfaz web sencilla.
Seguimiento de incidencias
El gestor de incidencias integrado con etiquetas, hitos y asignación mantiene el trabajo del proyecto organizado junto al código.
Acceso a Git por SSH y HTTPS
Los desarrolladores hacen push y pull a través de SSH o HTTPS usando clientes Git estándar sin ningún cambio en el flujo de trabajo.
Mínimo uso de recursos
Gogs funciona en hardware de bajas especificaciones, lo que lo convierte en una opción práctica de alojamiento Git para servidores pequeños y laboratorios caseros.
Integraciones de Webhooks
El soporte de webhooks activa sistemas de CI/CD y servicios externos ante eventos de push para pipelines de compilación y despliegue automatizados.
¿Por qué ejecutar Gogs en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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